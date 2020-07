Mordprozess Baumer: Woher kamen die Medikamente?

Am Landgericht Regensburg wird heute der Prozess um die mutmaßliche Ermordung von Maria Baumer weiterverhandelt. Die Richter wollen sich unter anderem mit der Arbeitsstelle des angeklagten Verlobten von Maria Baumer beschäftigen. Dieser hatte als Krankenpfleger am Bezirksklinikum in Regensburg gearbeitet und könnte dort Zugang zu Medikamenten gehabt haben, mit denen er seine Verlobte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft getötet haben soll.

Polizisten im Zeugenstand

Außerdem sollen Polizisten über frühere Vernehmungen des Angeklagten aussagen. Im Prozess hat der Mann bisher geschwiegen. Die Tat hatte er zuvor auch öffentlich stets bestritten. Die Staatsanwaltschaft sieht dagegen ausreichend Indizien gegen ihn, und beschuldigt ihn deshalb des heimtückischen Mordes an der damals 26-Jährigen.

Maria Baumer war im Jahr 2012 verschwunden. Die 26-Jährige, die aus Muschenried im Kreis Schwandorf stammt, war damals Landesvorsitzende der Katholischen Landjugend in Bayern (KLJB). Der Verband gehört mit mehr als 26.000 Mitgliedern zu den größten Jugendorganisationen im Freistaat. Der Leichnam von Maria Baumer wurde im Jahr 2013 gefunden.