Mordprozess-Auftakt: Obergünzburger erinnern sich an die Tat

Am Tatort an der Hauptstraße kurz vor dem Obergünzburger Ortsschild erinnert nichts mehr an die grausame Tat: Wo oft noch Blumen lagen, türmt sich jetzt der Schnee. Die Autos rauschen vorbei. Aber selbst wenn man ein halbes Jahr später nichts mehr sieht: Die Bilder haben sich ins kollektive Gedächtnis der Obergünzburger eingebrannt: Der weiße Bus mitten auf der Straße, die Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Sirene.

Tödliche Messerattacke erschüttert die Obergünzburger

Auch ein halbes Jahr danach sind die Geschehnisse immer noch Thema im Ort. "Das hat uns alle beschäftigt, denn es waren ja auch kleine Kinder und auch Nachbarn von mir im Schulbus", erzählt eine Passantin. "Das ist für Obergünzbuger Verhältnisse unmöglich gewesen. Da hätte keiner im Traum daran gedacht, dass so etwas in Obergünzburg passiert", sagt ein Mann.

Auch der Obergünzburger Bürgermeister Lars Leveringhaus hat sofort wieder Bilder im Kopf, wenn er an den 6. Juli denkt: "Wie da der Bus stand, wie die Schülerinnen und Schüler, wie die Insassen im Bus nach Hause gelaufen sind", erinnert sich Leveringhaus. "Und wie schwierig es dann war, noch am selben Abend all diese Zeugen zusammenzurufen, um mit ihnen über den Vorfall zu reden."

Mordprozess wird in Obergünzburg genau verfolgt

Die Betroffenheit in dem 6.000-Einwohner Ort ist weiterhin groß. Viele werden den Prozess vor dem Landgericht Kempten deshalb genau verfolgen. Denn viele seien froh, dass die Geschehnisse vom 6. Juli nun vor Gericht auch juristisch aufgearbeitet werden, sagt Bürgermeister Leveringhaus.

Aber der Prozess weckt natürlich auch wieder Erinnerungen. "Das wird uns natürlich jetzt ein bisschen aufwühlen, wenn die Berichterstattung über den Prozess erfolgt. Aber ich denke, das gehört jetzt zu dieser Geschichte mit dazu. Und leider ist dieser Vorfall dann eben auch ein Teil der Geschichte des Marktes Obergünzburg. Und das tut mir sehr leid."

Psychologische Betreuung für Fahrgäste

Die Menschen aus dem Bus, darunter zehn Schüler, wurden schon direkt nach der Tat psychologisch betreut, erzählt der Bürgermeister Leveringhaus. Um die vier Kinder, die die Mutter hinterlassen hat, kümmert sich das Jugendamt. Sie wohnen laut Bürgermeister nicht mehr im Ort.

Mann attackiert Ehefrau mit Küchenmesser im Bus

Ohne Vorwarnung soll der 38-Jährige in dem Bus elf Mal auf seine Frau eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft vermutet Rache als Motiv: Die Frau hatte nach mehreren Übergriffen und Drohungen ein Kontaktverbot gegen ihren Mann durchgesetzt. Die 27-Jährige starb kurz nach der Tat im Krankenhaus.