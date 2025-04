Mordprozess: Angeklagter Arzt bleibt in Untersuchungshaft

Der frühere Arzt des Krankenhauses Kelheim, der sich aktuell wegen des Vorwurfs des Mordes an einem Patienten vor dem Landgericht Regensburg verantworten muss, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Eine Entscheidung dazu stellten die Richter am Freitag zurück.

Zum Artikel: Vier Pflegekräfte wegen versuchten Mordes an Senioren angeklagt

Staatsanwaltschaft: Arzt soll Patienten Überdosis verabreicht haben

Auf Basis der Ausführung mehrerer Gutachter hatte zuvor die Verteidigung am Montag die Entlassung des Mediziners aus der U-Haft beantragt. Die Anwälte sahen keinen dringenden Tatverdacht auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt an einem 79-jährigen Patienten durch ihren Mandanten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, einem 79 Jahre alten Patienten im Juli 2022 eine Überdosis Morphin verabreicht zu haben, um dessen Leben "nach eigenem Gutdünken selbstherrlich gezielt zu verkürzen". Der Arzt weist den Vorwurf zurück.

Weniger schwerwiegendes Urteil möglich - wenn eines fällt

Der Vorsitzende Richter gab heute allerdings den rechtlichen Hinweis, dass alternativ zum Vorwurf des Mordes eine Verurteilung wegen versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung in Betracht kommen kann. Das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, wenn nicht zweifelsfrei feststellbar ist, ob die Gabe des Morphins todesursächlich war. Ein solcher Hinweis bedeutet aber nicht, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommt, sagte eine Gerichtssprecherin im Anschluss an den Verhandlungstag.

Befangenheitsantrag zurückgewiesen

Den von den Verteidigern des Arztes gestellten Befangenheitsantrag gegen drei Gutachter der Rechtsmedizin wies das Gericht als unbegründet zurück. Die Richter sehen es als gegeben an, dass allen Sachverständigen alle relevanten Unterlagen rechtzeitig für die Gutachtenerstellung vorlagen. Auch den Vorwurf, die Gutachter hätten sich die Unterlagen nicht in ausreichendem Maße angeschaut, bewertet das Gericht als "nicht haltbar". Der Eindruck eines "einseitigen und unprofessionellen Vorgehens", wie von der Verteidigung angeführt, werde nicht erweckt, so der Vorsitzende Richter.

Arzt bestreitet weiter Vorwürfe

Am Freitag wurden noch einmal die beiden Gutachter, die von der Verteidigung beauftragt worden waren, befragt. Einer von ihnen war online zugeschaltet. Dabei unterstrichen sie ihre Einschätzung, dass der 79-jährige Patient mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer Lungenembolie infolge einer tiefen Beinvenenthrombose starb. Die Rechtsmedizin geht dagegen von der Überdosis Morphin als Todesursache aus. Dieser Ansicht ist auch die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift und wirft dem angeklagten Arzt vor, dafür verantwortlich zu sein. Der bestreitet die Vorwürfe gegen ihn.

Keine Obduktion, keine toxikologische Untersuchung

Eine Obduktion oder eine toxikologische Untersuchung hatte es in dem Fall nicht gegeben. Die Gutachten beider Seiten wurden vor allem auf Basis von Patientenunterlagen aus dem Krankenhaus erstellt. Der Patient war Mitte 2022 mit einer Blutung im Bauchraum in das Krankenhaus gebracht worden. Er lag über mehrere Wochen auf der Intensivstation und wurde künstlich beatmet. Der nächste Verhandlungstag ist für den kommenden Montag geplant.

Angeklagter Arzt in weiterem Prozess vor Gericht

Derzeit sitzt der Arzt noch in einem anderen Prozess auf der Anklagebank am Landgericht Regensburg. Hier lautet der Vorwurf: Aussetzung mit Todesfolge. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mediziner zur Last, einer 23-jährigen Krankenschwester im Dezember 2021 Ketamin und Propofol verabreicht zu haben und danach ihren Zustand nicht im Blick behalten zu haben.

Auch in diesem Fall kritisiert die Verteidigung des angeklagten Arztes die Arbeit der Ermittler als unzureichend. Ein Urteil in diesem Prozess könnte nächste Woche fallen.

Mit Informationen von dpa