Mordprozess Bamberg: Briefe zeugen von Misshandlung

Weil sie einen Mann ermordet haben soll, muss sich seit Freitag eine 19-Jährige vor der Jugendkammer des Bamberger Landgerichts verantworten. Die Angeklagte hat zum Prozessauftakt geschwiegen. Der Vorwurf der Heimtücke steht im Raum.

Anklage spricht von Mordlust

Laut Anklage soll die junge Frau aus Mordlust gehandelt haben. Sie habe den amerikanischen Serienmörder Richard Ramirez als Vorbild gehabt. Die junge Frau habe durch die Tat berühmt werden und Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, heißt es.

Frau sticht Mann mit Messer in den Hals

Laut Staatsanwaltschaft soll sich die damals 18-Jährige über ein Datingportal mit dem 39 Jahre alten Mann verabredet haben. In einem Chat schrieb sie ihm, dass sie eine schöne Hütte im Wald habe, wo die beiden hinfahren könnten.

Unter dem Vorwand, dass sie mit ihm zu der abgelegenen Hütte fahren wolle, soll die Frau ihr Date dazu gebracht haben, auf einem Feldweg bei Ebermannstadt anzuhalten. Dort soll die Angeklagte den Mann völlig überraschend ein Messer mit einer Klingenlänge von zwölf Zentimetern in den Hals gestochen haben.

Opfer stirbt im Krankenhaus

Das Opfer konnte in Richtung der Bundesstraße B470 fliehen und dort Autofahrer auf sich aufmerksam machen. Dann soll der Mann zusammengebrochen sein und das Bewusstsein verloren haben. Der Nürnberger wurde auf die Intensivstation der Uniklinik Erlangen gebracht, wo er wenige Stunden später starb.

Angeklagte schreibt in Briefen von geplantem Mord

Die 36 Jahre alte Mutter der Angeklagten war am ersten Prozesstag bei Gericht anwesend. Sie wollte als Zeugin nicht aussagen. Die Angeklagte sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft und machte beim Prozessauftakt keine Angaben zu den Vorwürfen.

In dem Prozess wurden aber Briefe verlesen, welche die Angeklagte aus der Untersuchungshaft an ihre Mutter und Freunde geschrieben hatte. Darin schrieb sie, dass es ein geplanter Mord gewesen sei.

Mutter soll Bilder des Serienmörders ins Gefängnis schicken

Sie forderte ihre Mutter in den Briefen auf, ihr Fotos von dem Serienmörder zu senden. Außerdem erwähnte sie, dass ihr Ex-Freund sie kaputt gemacht habe. Er soll sie in ihrer Beziehung vergewaltigt und dabei bis zum Bewusstseinsverlust gewürgt haben. In weiteren Briefen schrieb sie über Mobbing, Missbrauch und Drogenkonsum in ihrer Vergangenheit.

Am Dienstag sollen zwei Zeugen aussagen und psychologische Gutachter hinzugezogen werden. Falls es zu einer Verurteilung wegen Mordes kommt, wäre im Jugendstrafrecht die längste Freiheitsstrafe zehn Jahre Haft. Es könnte auch zu einer Sicherheitsverwahrung kommen. Das Urteil wird für den 9. Februar erwartet.