Mordkommission ermittelt: Schwangere spurlos verschwunden

Am Freitag, den 9. Dezember 2023, ist Alexandra R. spurlos verschwunden. Die 39-Jährige aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang ist im achten Monat schwanger. Die Mordkommission fahndet deshalb mit Hochdruck nach der Vermissten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Frau etwas zugestoßen sei oder sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk.

Verschwinden gibt Polizei Rätsel auf

Seinen Worten zufolge war die Frau "von einer Sekunde auf die andere aus ihrem sozialen Umfeld verschwunden". Seitdem ist sie nicht mehr erreichbar. Die 39-Jährige wurde am Freitagabend als vermisst gemeldet und wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge zuletzt am gleichen Tag in Katzwang gesehen. Dann habe sich ihre Spur verloren.

Auch eine Suche mit Hunden im Umfeld habe bisher nichts ergeben. Das Verschwinden der Hochschwangeren hinterlasse bei den Ermittlern große Fragezeichen und sei auch angesichts der Witterungsverhältnisse im Falle eines Unglücksfalls heikel.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise:

Die Gesuchte ist im achten Monat schwanger und etwa 1,75 Meter groß. Sie hat braune Augen, halblange, dunkelblonde Haare mit Seitenscheitel und trug zuletzt eine blaue Jeans und eine halblange schwarze Winterjacke, ein helles Halstuch und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Alexandra R. nehmen der Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefonnummer 0911 2112-3333, sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.