Mordkommission ermittelt: Münchner schwer verletzt aufgefunden

Ein 22-jähriger Münchner wurde am Dienstagmorgen schwer verletzt im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses aufgefunden. Die Polizei fahndet nach einem 24-jährigen Mann, der wegen versuchter Tötung dringend tatverdächtig ist. Bewohner des Hauses hatten den 22-Jährigen kurz nach Mitternacht stark blutend im sechsten Stock des Treppenhauses aufgefunden. Nach Auskunft der Polizei wohnt der Münchner selbst in dem Gebäude. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung nach jungem Mann ohne festen Wohnsitz

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der 22-Jährige mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt. Die Mordkommission fahndet jetzt öffentlich nach einem 24-jährigen, wohnsitzlosen Syrer wegen versuchter Tötung. Nach Überzeugung der Ermittler ist der Mann namens Ahmad Elyas Yassin Alsabbagh dringend tatverdächtig. Die Polizei sucht ihn mit zwei Fahndungsfotos.