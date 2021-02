Mordfall Wiesenfeld: Zahlreiche Hinweise nach Polizeibefragung

Seit Januar ist wieder Bewegung im Fall um den Mord an einem 13-jährigen Mädchen in Wiesenfeld. Der Fall liegt über 27 Jahre zurück, die Ermittlungen gehen aber mittlerweile wieder voran. Eine intensive Befragungsaktion der Polizei in Wiesenfeld könnte den Beamten nun weitergeholfen haben.

Viele Zeugenhinweise von Anwohnern

Erst vor einem Tag ist die Polizei in Wiesenfeld von Haus zu Haus gegangen. Dort haben Beamte die Einwohner zum 27 Jahre alten Mordfall befragt und Flyer verteilt. Wie es jetzt von der Polizei heißt, soll bei der mehrstündigen Befragungsaktion eine Vielzahl von Hinweisen zum ungeklärten Mordfall eingegangen sein. Die Auswertung dieser Hinweise werde nun einige Zeit in Anspruch nehmen, sagt ein Polizeisprecher. Auch über das vor kurzem geschaltete Zeugentelefon seien noch vereinzelte Hinweise eingegangen. Die Ermittlungskommission ist unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 7 73 37 44 rund um die Uhr erreichbar.

Intensive Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat laut eigenen Angaben viele positive Rückmeldung auf die Aktion bekommen. Die intensiven Ermittlungen in dem sogenannten Cold Case würden bei der Bevölkerung gut ankommen. Auch in benachbarten Ortschaften, wie Halsbach und Rohrbach warfen die Beamten Flugblätter mit einem Zeugenaufruf in die Briefkästen. Nach wie vor appelliert die Polizei an mögliche Zeugen: Jede Information, auch wenn sie noch so unwichtig erscheint, könne für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein.

13-jähriges Mädchen vor 27 Jahren ermordet

Am 15. Dezember 1993 war die 13-jährige Sabine in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart verschwunden. Zwei Tage später wurde ihre Leiche in der Jauche-Grube eines Aussiedlerhofs im Landkreis gefunden. In dem ungeklärten Mordfall wurde im Januar ein erster Tatverdächtiger festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Außerdem ermittelt die Polizei gegen einen zweiten Tatverdächtigen.