Fall Sophia: Prozess beginnt mit Geständnis

Im Mordfall Sophia hat am Morgen vor dem Landgericht Bayreuth der Prozess gegen einen Lkw-Fahrer aus Marokko begonnen. In einer Erklärung, die von seinem Pflichtverteidiger Karsten Schieseck verlesen wurde, gestand er erneut, die 28-jährige Studentin Sophia Mitte Juni 2018 getötet zu haben. Gleich zu Beginn entschuldigte er sich auch bei den Hinterbliebenen von Sophia. "Es ist ein schweres Unrecht, das ich zutiefst bedauere." Er betonte auch, dass es sich um keinen sexuellen Übergriff gehandelt habe und er sich auch nicht an ihr vergangen habe. Lange habe er die Schuld abgestritten, weil ihm der Mut fehlte.

Lkw-Fahrer schildert Fahrt als zunächst harmonisch

Sophia wollte am 14.06.2018 nach Amberg trampen und war an der Raststätte Schkeuditzer Kreuz an der A9 in Sachsen in den Lkw des angeklagten Fernfahrers gestiegen. Nach dessen Schilderung verlief die Fahrt bis zum Parkplatz Sperbes in Oberfranken harmonisch, man habe sogar gemeinsam Kaffee getrunken. Sophia soll sich laut Angeklagtem einen Joint angezündet haben, den er ablehnte. Sie unterhielten sich in einer Mischung aus Arabisch, Englisch und Deutsch. Sophia konnte etwas Arabisch. Auf ihren Wunsch habe er eine Toilettenpause am Rastplatz Sperbes eingelegt. Dort begann der Streit zwischen den beiden.

Eskalation angeblich wegen eines Brocken Haschisch

Nach Aussagen des Marokkaners kam es zu einem Missverständnis: Auf dem Parkplatz habe er bemerkt, dass Sophia die Fahrerkabine durchwühlt habe. Er sei wütend geworden und habe gedacht, Sophia wolle ihn bestehlen. Sie hingegen soll ihm vorgeworfen haben, er hätte ihr einen Brocken Haschisch geklaut. Der Streit sei eskaliert und in einer Schlägerei geendet. Bei dieser Rangelei sei sein Laptop heruntergefallen, aus Wut habe der Angeklagte daraufhin mit einer Ratsche auf Sophia eingeschlagen. Im Anschluss sei er mit der Leiche Sophias bis nach Spanien gefahren und habe sie dort aus Verzweiflung angezündet.

Anklage: Sexualisiertes Verhalten des Marokkaners

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen. Demnach wollte der Angeklagte Sophia in seinem Lkw bis nach Lauf an der Pegnitz mitnehmen. Was erst jetzt bekannt wurde: Der Marokkaner soll im Vorfeld durch Masturbieren und Voyeurismus in seinem Führerhaus aufgefallen sein. Laut Anklage am Tag zuvor - und auch am Tag selbst, als der Marokkaner auf Sophia traf.

Sophia mit Eisenstange getötet

Vermutlich am Parkplatz Sperbes soll sich der Mann schließlich an der Studentin vergangen haben. Danach habe er Sophia gefesselt, um zu verhindern, dass sie den Lkw verlassen und ihn anzeigen kann. Schließlich habe er die junge Frau durch mindestens zwei Kopfschläge mit einer Eisenstange oder einem Eisenschlüssel getötet. Dass die Schläge tödlich sein können, sei dem Angeklagten bewusst gewesen, so die Staatsanwältin.

Die 28-Jährige erlitt ein Schädel-Hirntrauma mit einer Vielzahl von komplexen Brüchen. Sie verstarb innerhalb kürzester Zeit an einem Versagen des zentralen Nervensystems. Unklar ist laut Anklage, ob der Mann Sophia unmittelbar nach dem angeblichen sexuellen Übergriff getötet hat, also auf dem Parkplatz Sperbes, oder erst später.

Zwölf Verhandlungstage angesetzt

Für den Prozess sind zwölf Verhandlungstage angesetzt, 17 Zeugen sind geladen. Zudem sind zwei Sachverständige aus dem Gebiet der forensischen Psychiatrie und der Rechtsmedizin anwesend. Außerdem ist ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamts München geladen. Sie alle werden im Rahmen der Beweisaufnahme vor Ort Angaben machen. Es ist auch eine umfassende und aufwendige Videovernehmung mit Zeugen in Spanien beabsichtigt. "Die Beweisaufnahme wird sicherlich nicht einfach, auf jeden Fall umfangreich werden," so Gerichtssprecher Clemens Haseloff im Gespräch mit dem BR.