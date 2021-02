Mordfall Simone Strobel: Anhörung überraschend gestoppt

Am 11. Februar 2005 ist Simone Strobel in Australien zum letzten Mal lebend gesehen worden. Fast genau 16 Jahre später hätten jetzt neue Fakten zum Tod der jungen Frau ans Licht kommen können. Ab 15. Februar war in Lismore in New South Wales eine öffentliche Anhörung geplant, in der neue Beweise präsentiert und Zeugen gehört werden sollen. Die Anhörung wurde vom Gericht "auf einen bisher unbekannten Zeitpunkt verschoben", so die Mainpost. Eine offizielle Begründung für die Absage gebe es nicht.

Fortlaufende Zeugenvernehmungen

Die australische Justiz gibt nicht auf und will das Verbrechen an der jungen Frau aus Rieden im Landkreis Würzburg aufklären. Erst im Oktober 2020 hat die australische Polizei eine Million Australische Dollar (gut 600.000 Euro) Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Im Rahmen der Internationalen Rechtshilfe ist das Polizeipräsidium in die laufenden Ermittlungen eingebunden. Es gebe fortlaufend Zeugenvernehmungen und Ermittlungen im sozialen Umfeld von Simone Strobl, so Pressesprecher Michael Zimmer.

Der Mordfall Simone Strobel

Die damals 25-jährige Rucksacktouristin war zuletzt lebend am 11. Februar 2005 auf einem Camping Platz in Lismore gesehen worden, wo sie sich mit ihren drei Begleitern aufgehalten hatte. Sechs Tage später fand man ihren Leichnam in unmittelbarer Nähe zu dem Camping Platz - verscharrt unter Palmen.

Polizei durchsuchte Wohnung ihres Freundes

Bei einer ersten Anhörung im Jahr 2007 hatte die Justiz die drei Mitreisenden der Frau als Verdächtige eingestuft, darunter vor allem ihren damaligen Freund. Er lebt mit seiner australischen Ehefrau inzwischen in Perth. Vor vier Jahren wurde ihre gemeinsame Wohnung durchsucht, ebenso ein Büro.

Den Berichten von australischen Tageszeitungen zufolge war dort unter anderem ein hundert Seiten starkes Dokument sichergestellt worden. Es handelte sich demnach um den Briefwechsel mit seiner neuen Partnerin über das Verschwinden von Simone Strobel am 11. Februar 2005. Die Durchsuchung ausgelöst hatte der Hauptverdächtige damals selbst: Er war gerichtlich gegen die Veröffentlichung des Buches einer australischen Autorin zum Tod von Simone Strobel vorgegangen, weil er sich dadurch verleumdet sah.