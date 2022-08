Mordfall Simone Strobel: Angeklagter bleibt vorerst in U-Haft

Zuerst hatte das Gericht in Sydney die Entscheidung über eine Freilassung des Angeklagten vertagt. Jetzt gibt es zwar eine vorläufige Entscheidung, doch dagegen geht die Staatsanwaltschaft vor. So kommt die Kautions-Verhandlung im Fall der 2005 getöteten Simone Strobel an eine höhere gerichtliche Instanz: Der New South Wales Supreme Court soll darüber befinden, ob der damalige Freund der getöteten Unterfränkin gegen Kaution aus der Haft entlassen wird. Das berichten australische Medien und die Nachrichtenagentur AAP, die die Verhandlung begleitet haben.

Freilassung vorerst um drei Tage verschoben

Demnach habe das Gericht in Sydney den Antrag auf Freilassung des 42-Jährigen gegen Kaution zwar akzeptiert – weil es keine ausreichenden Beweise gebe, die den Angeklagten mit dem Mord von Simone Strobel verbinden würden. Die Staatsanwaltschaft will allerdings verhindern, dass der 42-Jährige auf freien Fuß kommt. Sie will nun den Supreme Court als höhere Instanz entscheiden lassen. Deswegen muss der 42-Jährige damalige Freund von Simone Strobel derzeit noch in Haft bleiben: Die Freilassung wurde um drei Tage verschoben, so die Berichte.

Die Ehefrau des Angeklagten und ihre Familie hatte eine Kautionssumme von insgesamt 450.000 australischen Dollar angeboten. Das entspricht umgerechnet etwa 308.000 Euro.

Anklage wegen Mordes an Simone Strobel

Vor einer Woche war der Ex-Freund von Simone Strobel in seinem Haus in Perth festgenommen und nach Sydney überführt worden. Dann kam es zur Anklage wegen Mordes. Zudem wird dem 42-Jährigen Behinderung der Justiz vorgeworfen. Der Mann lebt seit vielen Jahren in Australien.

Der gebürtige Unterfranke soll seine damalige Freundin Simone Strobel in einem Campingwagen im australischen Lismore erwürgt oder erstickt haben. Danach soll er ihre Leiche unweit des Tatortes versteckt haben. Die Anwältin des 42-Jährigen wollte sich auf Anfrage von BR24 nicht zu den aktuellen Entwicklungen im Mordfall äußern. Wann der Mord-Prozess beginnen könnte, ließ sie ebenfalls offen.

Unterfränkin 2005 in Australien getötet

Die damals 25-jährige Simone Strobel aus Unterfranken war mit ihrem 24-jährigen Freund mit dem Wohnmobil in Australien unterwegs. Anfang 2005 kamen die Schwester des Freundes und deren Freund aus Deutschland dazu. Die vier waren auf einem Campingplatz in Lismore, als Strobel plötzlich verschwand. Wenige Tage später wurde ihre Leiche in der Nähe des Campingplatzes unter Palmwedeln gefunden. Trotz eingehender Ermittlungen blieb der Fall bis heute ungelöst.

Auch gegen zwei deutsche Mitreisende erheben die australischen Behörden Vorwürfe, es soll um Beihilfe zum Mord gehen. Eine Auslieferung der beiden nach Australien hält die Staatsanwaltschaft Würzburg allerdings für unwahrscheinlich.