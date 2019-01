"Mordfall Ramona": Festnahme nach 23 Jahren

Bis vor kurzem saß der 76-Jährige noch im Gefängnis. Nach Justizangaben hatte der Mann unter anderem in Schweinfurt und Straubing Haftstrafen samt Sicherungsverwahrung abgesessen. Weil er als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter galt, stand er danach unter Polizeiaufsicht, berichtet die dpa. Er ist dringend verdächtig, am 15. August 1996 die damals zehnjährige Ramona in Jena angesprochen, in seinem Auto mitgenommen und später getötet zu haben.

"Kinderschänder von Schweinfurt"

Wie die "Main-Post" berichtet, handelt es sich bei dem Mann um den "Kinderschänder von Schweinfurt", der 1999 am dortigen Landgericht zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Er hatte vier Mädchen entführt und vergewaltigt, darunter ein Kind aus Großeibstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Möglicherweise wollte der Mann durch den Mord an Ramona eine Straftat verdecken, heißt es.

Tatverdächtiger schweigt bisher zum Mordvorwurf

Zu den neuen Tatvorwürfen hat sich der mittlerweile 76-Jährige bisher nicht geäußert, hat die Staatsanwaltschaft gestern in Weimar mitgeteilt. Die Soko "Altfälle" in Thüringen hatte den Mann offenbar seit Juli 2018 im Visier. Am Dienstag erfolgte dann in Sachsen die Festnahme.