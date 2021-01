09.01.2021, 12:38 Uhr

Mordfall Peggy: Sechsteilige Doku-Serie "Höllental" im ZDF

Wenige Monate nachdem die Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen im Mordfall Peggy eingestellt hat, zeigt das ZDF eine Fernsehserie über den Vorfall. In sechs Teilen will die Dokumentation den Fall in der Stadt Lichtenberg rekonstruieren.