Mordfall Mezgin – Polizei befragt erneut Anwohner

Die Ermittlungskommission "Rucksack" bittet noch einmal die Anwohner des Haibacher Ortsteils Grünmorsbach um ihre Mithilfe. Am 30. Januar werden die Beamten dort zwischen 15 Uhr und 20 Uhr eine Nachbarschaftsbefragung vornehmen.

Tathergang soll genau rekonstruiert werden

Im Zuge dieser Aktion wird die Polizei folgende Fragen an die Bevölkerung richten: Wer hat den Tatverdächtigen Hashem N. und mögliche Begleiter im Bereich des Waldgebiets "Am Findberg" gesehen? Wer hat das von dem Tatverdächtigen Hashem N. benutzte Fahrzeug im Bereich des Waldgebiets "Am Findberg" gesehen? Wer hat Beobachtungen im Bereich des Waldgebiets "Am Findberg" gemacht? Gibt es Personen, die Gegenstände im Bereich des Waldgebiets "Am Findberg" gefunden haben?

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Parallel zu der Befragung nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg weiterhin sachdienliche Hinweise entgegen. Auch für Zeugen unbedeutend erscheinende Beobachtungen können für die Ermittler angesichts der bereits vorliegenden Untersuchungsergebnisse wichtige Hinweise sein.