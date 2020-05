Mordfall Maria Baumer: Prozess beginnt im Juli

Im Fall der getöteten Maria Baumer hat die Schwurkammer des Regensburger Landgerichts die Mordanklage der Staatsanwaltschaft wegen Mordes zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Der Prozess soll am 1. Juli beginnen. Das teilte das Landgericht Regensburg am Donnerstag mit.

Ehemaliger Verlobter wegen Mordes angeklagt

Die Anklage der Staatsanwaltschaft beschuldigt den ehemaligen Verlobten von Maria Baumer, die damals 26-Jährige ermordet zu haben. Für die Hauptverhandlung hat das Gericht 25 Verhandlungstage über den Zeitraum von 1. Juli bis 2. Oktober 2020 geplant. Ob bis zum 2. Oktober ein Urteil ergehen kann, hängt vom Verlauf der Beweisaufnahme ab, so Thomas Polnik, Sprecher des Landgerichts.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg hatte im März 2020 nach abgeschlossenen Ermittlungsverfahren Anklage wegen Mordes gegen den damaligen Verlobten von Maria Baumer erhoben. Der Mann sitzt seit Ende vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Vorwürfe.

Spuren von Betäubungsmittel an der Leiche gefunden

Maria Baumer war 2012 verschwunden. Erst 2013 wurden ihre sterblichen Überreste in einem Wald im Landkreis Regensburg gefunden. Jahrelang führten die Ermittlungen der Polizei zu keinen entscheidenden Ergebnissen. Nachdem bereits zu Beginn erfolglos gegen ihn ermittelt wurde, geriet der heute 35-Jährige vergangenes Jahr erneut in Verdacht. Wie die Ermittler im Dezember bekannt gaben, konnten mit Hilfe neuer Methoden Spuren des Betäubungsmittels Lorazepam an der Leiche der jungen Frau aus dem Landkreis Schwandorf nachgewiesen werden.

Der Verdächtige soll das Mittel bereits in einem anderen Fall eingesetzt haben, um eine Frau zu betäuben. Vor der mutmaßlichen Tat soll er laut Staatsanwaltschaft außerdem im Internet nach den Begriffen "Lorazepam letale Dosis" und "der perfekte Mord" gesucht haben.