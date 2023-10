Mordfall Hanna: Angeklagter soll Mithäftling Tat gestanden haben

Im sogenannten "Hanna"-Prozess am Landgericht Traunstein hat am Dienstag am dritten Prozesstag mit einem Paukenschlag begonnen: Die Staatsanwaltschaft meldete sich zu Wort. Ein Staatsanwalt hatte am Montag von einem Anwalt einen Anruf erhalten. Dessen Mandant - ein Mann in U-Haft in der JVA Traunstein - hat bestätigt, dass ihm gegenüber der 21-jährige Angeklagte die Tat an Hanna eingeräumt habe. Jetzt soll der neue Zeuge im Prozess geladen werden.

Daraufhin unterbrach die Vorsitzende Richterin die Verhandlung, damit die beiden Verteidiger auf ihn einwirken können, um möglicherweise ein Geständnis abzulegen. Die Pause zeigte keine Wirkung, der Angeklagte hüllte sich weiter in Schweigen.

Richterin: Angeklagter soll endlich aussagen

Gleich zu Verhandlungsbeginn hatte die Vorsitzende Richterin Jaqueline Aßbichler den wegen Mordes an Hanna angeklagten 21-jährigen Mann noch einmal aufgefordert, eine Aussage zu machen. Er werde heute einen immensen Druck verspüren, so die Richterin. Er solle sich gut überlegen, wie er sich weiter verteidige. Denn er werde möglicherweise von zwei Freundinnen belastet werden.

Täterwissen gegenüber der Polizei offenbart

Die Richterin erklärte, dass der 21-Jährige Auszubildende bei einer Vernehmung durch die Polizei Täterwissen preisgegeben habe. Er hatte ausgesagt: "Da wird ihr (Hanna) einer draufgehauen haben." Bei der gerichtsmedizinische Untersuchung von Hannas Leiche wurden am Kopf Schläge mit einem spitzen Stein festgestellt. Die festgestellten Schlagverletzungen wurden bisher noch nirgends veröffentlicht. Bei den Schilderungen der Wunden forderte die Richterin die Eltern von Hanna auf, den Gerichtssaal zu verlassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die 23-jährige Medizinstudentin vor einem Jahr heimtückisch getötet zu haben. Hanna war am 3. Oktober 2022 gegen 2.30 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Clubbesuch in der Aschauer Diskothek "Eiskeller“. An ihrem Wohnort kam die junge Frau nie an. Ihre Leiche wurde am Nachmittag rund zehn Kilometer von der Diskothek entfernt in der Prien von einem Spaziergänger entdeckt.

Vorwurf: Mord aus sexuellen Motiven

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte Hanna aus sexuellen Motiven hinterrücks angegriffen, ihr mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf geschlagen, sie gewürgt und dann in den damals hochwasserführenden Bärbach bei der Kampenwandbahn geworfen habe - vermutlich um die Tat zu vertuschen. Die bewusstlose junge Frau soll im Gewässer ertrunken sein.

Im Prozess sind bisher 27 Verhandlungstage geplant. Es sollen über 60 Zeugen und sechs Sachverständige gehört werden. Die Eltern der getöteten jungen Frau sind Nebenkläger im Prozess. Ein Urteil soll am 22. Dezember gesprochen werden.