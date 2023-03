Mordfall Sonja Engelbrecht: Neuer Zeugenaufruf der Ermittler

Polizei sichert DNA

An den gefundenen Stücken sind genetische Fingerabdrücke gesichert worden, so Stephan Beer, wobei unklar ist, ob auch DNA-Spuren vom Täter darunter sind. Ein Abgleich mit der bundesweiten Datenbank habe keinen Treffer ergeben. Seit dem letzten öffentlichen Zeugenaufruf vor einem Monat seien rund 280 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, aus denen sich rund 40 neue Spuren ergeben hätten, die teilweise noch abgearbeitet werden. Im Rahmen der jüngsten Ermittlungen wurden DNA-Proben von 50 Personen überprüft, jedoch ohne Übereinstimmung mit den am Fundort gesicherten Spuren. Eine weitere Analyse ergab, dass an den gefundenen Resten der Stoffdecke Haare hafteten, die von Wildtieren stammten.

Wer hat 1994/95 mit Malerfarbe hantiert?

Die 19-jährige Sonja Engelbrecht war im April 1995 spurlos aus München verschwunden. Im Sommer 2020 fand ein Forstarbeiter bei Kipfenberg zunächst einen Oberschenkelknochen, dann folgten weitere Knochenfunde.

Nach der Tötung war die Leiche Polizeiangaben zufolge offenbar in eine Folie eingewickelt worden, an der eben Reste weißer Malerfarbe hafteten. Der Täter könne deshalb in der Zeit um 1994 oder 1995 mit Bau- oder Renovierungsarbeiten beschäftigt gewesen sein - beruflich oder privat.