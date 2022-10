> Mordfall bei Augsburg – Ehemann nach Festnahme im Allgäu in Haft

Nach dem Tod einer 46 Jahre alten Frau in Herbertshofen bei Augsburg sitzt der Ehemann der Frau wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er war am Wochenende im Allgäu festgenommen worden. Mittlerweile liegt auch das Obduktionsergebnis vor.