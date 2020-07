Mordfall Baumer vor Gericht: Angeklagter will schweigen

Es ist einer der rätselhaftesten Mordfälle in Bayern der vergangenen Jahre. An Pfingsten 2012 verschwand die damals 26 Jahre alte Maria Baumer aus der kleinen Ortschaft Muschenried im Landkreis Schwandorf. Baumer war damals Landesvorsitzende der Katholischen Landjugend (KLJB).

Nach erfolglosen Suchaufrufen ihres Verlobten, unter anderem im BR-Fernsehen, entdeckten Pilzsammler mehr als ein Jahr später zufällig ihre Leiche. Erst Ende vergangenen Jahres gelang es den Ermittlern, einen Verdacht gegen den Verlobten zu erhärten - dieser steht ab Mittwoch wegen Mordvorwurfs in Regensburg vor Gericht.

Verlobter war von Anfang an verdächtig

Der seit dem 11. Dezember vergangenen Jahres wieder in Untersuchungshaft sitzende Verlobte will zu der Anklage schweigen, wie einer seiner drei Verteidiger auf Anfrage sagte. Der Verlobte galt direkt nach dem Auffinden der Leiche 2013 als der mögliche Mörder. Doch die Ermittlungen gegen ihn mussten mangels Beweisen eingestellt werden.

Ein Grund dafür war die weit fortgeschrittene Verwesung der Leiche. Das soll der Angeklagte selbst verursacht haben. Laut Anklage bestreute er die Leiche seiner Verlobten mit Anhydritbinder und Branntkalk und löste mit einer Flüssigkeit eine chemische Reaktion aus, durch die sich das Gewebe in kürzester Zeit verflüssigte.

Verdächtige Spuren von Lorazepam

Erst als im vergangenen Jahr mit neuer Labortechnik das Medikament Lorazepam an Marias sterblichen Überresten festgestellt werden konnte, gab es einen handfesten Hinweis auf den Angeklagten: Dieser hatte als Krankenpfleger unkontrolliert Zugang zu dem Medikament. Außerdem hatte der zwischenzeitlich wegen Missbrauchs verurteilte Mann in einem anderen Fall eine Bekannte mit Lorazepam betäubt. Wenige Tage vor der mutmaßlichen Tat soll er zudem im Internet nach der tödlichen Dosis des Medikamente und dem Begriff "perfekter Mord" gesucht haben. Ein weiteres Indiz ist laut der Staatsanwaltschaft ein Spaten, der an der Fundstelle der Leiche entdeckt wurde. Einen baugleichen Spaten soll der ehemalige Verlobte kurz vor dem Verschwinden der 26-Jährigen in einem Baumarkt gekauft haben.

Motiv: Neue Beziehung?

Neben diesen Indizien präsentiert die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage auch ein mögliches Motiv für die Tat. Der Angeklagte soll sich bei seiner Arbeit als Krankenpfleger in eine Patientin verliebt haben. Einer Beziehung mit ihr seien Maria Baumer und die geplante Hochzeit im Weg gestanden. Er habe seine Verlobte deshalb nicht nur heimtückisch, sondern auch aus niedrigen Beweggründen getötet, so die Sicht der Staatsanwaltschaft.