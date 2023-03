Morde in Irsee: Neue Stolpersteine erinnern an Nazi-Euthanasie

Der Künstler Gunter Demnig wird am heutigen Montag vor der Irseer Klosterfassade im Landkreis Ostallgäu zum dritten Mal "Stolpersteine" zur Erinnerung an die als "Gnadentod" verharmloste Vernichtung angeblich "unwerten Lebens" setzen. Sie sind dem namentlichen Gedenken an Josefa Bühler, Maria Faber, Josefa Fries und Xaver Rager gewidmet, die in Irsee Opfer der NS-Gesundheitspolitik wurden. Bei der Verlegung der Gedenksteine werden auch Angehörige der Opfer dabei sein.

Irseer NS-"Euthanasie": Medikamente und Nahrungsentzug

Auch Irsee hatte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Anteil an der menschenverachtenden NS-"Euthanasie": Am 1. September 1849 wurde in Kloster Irsee die erste Schwäbische "Kreis-Irren-Anstalt" eröffnet, die nach dem Neubau der "Heilanstalt für Geisteskranke" in Kaufbeuren bis 1972 als Abteilung für chronisch Kranke der "Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren/Irsee" bestand.

1940/41 wurden von hier aus im Rahmen der "Aktion T4" 400 Patientinnen und Patienten in die Gasmordanstalten Grafeneck und Hartheim verlegt und dort getötet. Bis Kriegsende starben in Irsee darüber hinaus mehrere Hundert Kranke an den Folgen eines hier "Schmalkost" genannten systematischen Nahrungsentzugs bzw. einer gezielten Verabreichung überdosierter Medikamente.