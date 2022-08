Mordanklage gegen "Todespfleger" in München

Grausiger Verdacht in München: In einem Krankenhaus, dem Ort also, wo eigentlich für die Gesundheit und das Leben der Patienten gekämpft wird, soll jemand gearbeitet haben, der das genaue Gegenteil im Sinn hatte. Die Staatsanwaltschaft München 1 hat jetzt einen Krankenpfleger aus einer Münchner Klinik wegen zweifachen Mordes und sechs Mordversuchen angeklagt. Die beiden Todesopfer waren laut Staatsanwaltschaft 80 und 89 Jahre alt.

Brachte der Pfleger aus Geltungssucht Leben in Gefahr?

Der Fall hatte im November 2020 erstmals Schlagzeilen gemacht. Bereits damals war von einem mutmaßlichen "Todespfleger" die Rede, als die Behörden mitteilten, dass sie in drei Fällen wegen des Verdachts auf versuchten Mord ermitteln. Im Februar diesen Jahres hat die Staatsanwaltschaft die Mordermittlungen nochmals ausgeweitet.

Die Staatsanwaltschaft warf dem bei seiner Festnahme 24-Jährigen vor, drei Patienten im Alter von damals 54, 90 und 91 Jahren aus reiner Geltungssucht mit Medikamenten in Lebensgefahr gebracht zu haben, um dann bei ihrer Rettung zu glänzen. Chatprotokolle legten das nahe, wie die Staatsanwaltschaft damals mitteilte.

Oberarzt schöpfte Verdacht

Ein aufmerksamer Oberarzt am Klinikum rechts der Isar wurde stutzig, weil sich der Zustand von zwei Patienten plötzlich und unerklärlich verschlechtert hatte. Interne Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen ähnlichen Fall, bei dem der Beschuldigte ebenfalls Dienst hatte. Der Verdacht: Der Pfleger spritzte den Patienten eine Überdosis eines Medikaments, das ihnen nicht verabreicht werden sollte. Spuren dieser nicht verordneten Medikamente wurden im Blut der Patienten gefunden. Die Klinik zeigte den Pfleger an, er bestritt die Vorwürfe bei seiner Festnahme.

Pfleger war frisch an der Klinik

Der ausgebildete Altenpfleger aus Nordrhein-Westfalen war seit Juli 2020 über eine Zeitarbeitsfirma in die Klinik gekommen und dort vor allem auf der sogenannten Wachstation im Einsatz, einer Zwischenstation zwischen Intensiv- und normaler Station, auf der Kranke rund um die Uhr betreut werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizei, die sich mit dem Fall befasste, bekam darum den Namen "Wachstation".

Klinikum rechts der Isar verweist auf laufende Ermittlungen

Im Klinikum rechts der Isar, dem mutmaßlichen Tatort, wollte sich Anfang des Jahres niemand zu dem Fall äußern. "Nach Absprache mit den Ermittlungsbehörden informieren ausschließlich diese über den Fall. Wir kooperieren aufs Engste mit den Behörden", sagte eine Sprecherin. Auch zu der Frage, ob Sicherheitsvorkehrungen in der Klinik verschärft wurden, wollte die Sprecherin sich nicht äußern.