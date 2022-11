Mord vor Augen der Tochter: Urteil in Femizid-Prozess erwartet

Nach Meinung der Staatsanwaltschaft war es ein heimtückischer Mord: Nachdem der Mann das Zimmer betreten hat, in dem seine Lebensgefährtin und die gemeinsame Tochter im Bett lagen, soll er die Tür zugesperrt, das Licht gelöscht und schließlich 24 Mal auf seine Frau eingestochen haben - im Beisein der neunjährigen Tochter.

Er habe ihr mehr Stiche versetzt als für eine Tötung notwendig gewesen wäre, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Der Mutter sei dabei bewusst gewesen, dass die Tochter ihren gewaltsamen Tod miterleben musste.

Motiv: Herrschen über die Frau

Am Mittwoch soll am Regensburger Landgericht das Urteil gegen den 37-Jährigen fallen. Der Beweggrund ist laut Anklägerin niedrig: Eifersucht. Der Mann habe einen "absoluten Beherrschungswillen" und wollte nicht akzeptieren, dass die 27-Jährige sich trennen wollte und sich eine neue Beziehung angebahnt haben könnte.

Ob nun Mord oder Totschlag, für den die Verteidigung plädiert hat: Der Fall ist ein klassisches Beispiel für einen Femizid - für einen Mord an einer Frau in oder nach einer Partnerschaft. 2021 hat es in Bayern 19 solcher Femizide gegeben, acht mehr als im Vorjahr. Je ein Femizid wurde in Niederbayern und der Oberpfalz erfasst. Fünf Jahre zuvor waren es je Regierungsbezirk noch drei Fälle.

Terres-des-Femmes: Rechtzeitig reagieren

Die Tat in Neutraubling ereignete sich Anfang 2022. Der Mann, der sich nun wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin vor dem Landgericht Regensburg verantworten muss, wird von seinem Umfeld als aggressiv beschrieben. Für einige war die Tat daher absehbar. Hätte man sie also verhindern können?

Viele Fälle von Femizid könnten verhindert werden, wenn die Frauen selbst oder ihr Umfeld nicht so spät reagieren würden, sagt Patrizia Schmid-Fellerer von der Regensburger Ortsgruppe Terres-des-Femmes. Leider komme es in vielen Fällen nicht zur Anzeige. Dabei sei es wichtig, dass Gewalt in der Partnerschaft dokumentiert wird. Durch eine Anzeige bei der Polizei oder durch einen Besuch beim Arzt. Auch das Umfeld sollte nicht wegschauen, sondern lieber einmal zu viel Hilfe holen. "Hinschauen, aufstehen und etwas unternehmen", fordert Schmid-Fellerer von Terres-des-Femmes.

Kein Platz in den Frauenhäusern

Vor allem die finanzielle Abhängigkeit vom Mann oder die Sorge um die Kinder würden viele Frauen daran hindern, sich aus der Situation zu befreien. Vielen Frauen, die Gewalt in der Partnerschaft erfahren, stelle sich zudem die Frage: wohin? Das Problem: In vielen Frauenhäusern fehlt es massiv an Wohnplätzen, so Terres-des-Femmes.

Beispiel Regensburg: Hier zeigt die Webseite frauenhaus-suche.de an, dass keine Plätze zur Verfügung stehen, auch nicht in einem Umkreis von 100 Kilometern. Eigentlich sollte seit 2011 mehr Geld für Frauenhäuser zu Verfügung stehen. Doch elf Jahre später sei die Situation immer noch schlecht, kritisiert Terres-des-Femmes. Teilweise müssten betroffene Frauen bundesweit an Frauenhäuser vermittelt werden.

Urteil: Totschlag oder Mord?

Er sei einfach nur ausgerastet, so der Angeklagte in seinem Letzten Wort vor dem Landgericht Regensburg. Das muss nun über das Strafmaß entscheiden: Totschlag und eine zehnjährige Haftstrafe, wie von der Verteidigung gefordert, oder Mord, mit einer besonderen Schwere der Schuld, die den Mann lebenslänglich hinter Gitter brächte. Aber auch ihm soll geholfen werden: Beide Seiten halten eine Unterbringung in einer Entziehungseinrichtung für erforderlich.