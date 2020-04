Mord vor 40 Jahren: Staatsanwalt und Verteidiger für Freispruch

Im Prozess um den Mord vor 40 Jahren hat das Aschaffenburger Landgericht die Beweisaufnahme geschlossen. Noch am Vormittag begannen die Schluss-Plädoyers, berichtet Gerichtssprecher Ingo Krist. Zuvor hatte das Gericht einen Antrag der Staatsanwaltschaft abgelehnt, eine Zeugin nochmals zu vernehmen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren für Freispruch

"Die Staatsanwaltschaft hat auf Freispruch plädiert – im Zweifel für den Angeklagten", teilt Gerichtssprecher Ingo Krist in dem nicht-öffentlichen Verfahren mit. Die Bissspur habe nicht das gezeigt, was sie zeigen sollte – nämlich eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Individualisierung des Verursachers der Bissspur zu erbringen. Diese und auch die Summer der Indizien genügten nicht, den Angeklagten als Beißenden zu überführen, so die Begründung. Auch die Verteidigung plädierte für Freispruch – sämtliche Indizien seien "wie ein Kartenhaus zusammengefallen".

Hauptbeweismittel Biss-Spur entkräftet

Am 08. Januar 2020 startete vor dem Aschaffenburger Landgericht der Cold Case Prozess um den Mord an der 15-jährigen Christiane J. Sie kam am 18. Dezember 1979 im Schlossgarten ums Leben. 40 Jahre später steht ihr mutmaßlicher Mörder vor Gericht. Doch das Hauptbeweismittel gegen ihn, eine Biss-Spur am Körper des Opfers, wurde im Laufe der Verhandlung entkräftet.

Kein dringender Tatverdacht mehr

Der 57 Jahre alte Angeklagte, ein damaliger Nachbar Christianes, kam im Februar auf freien Fuß. Es liegt kein dringender Tatverdacht mehr gegen ihn vor. Ob heute tatsächlich das Urteil fällt in dem in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Prozess, ist noch fraglich.

Am letzten Verhandlungstag Anfang der Woche hatte die Staatsanwaltschaft ein "dental-radiologisches Sachverständigengutachten" beantragt. Gibt die Kammer dem Antrag statt, geht der Prozess weiter. Man müsse auch damit rechnen, dass noch weitere Anträge gestellt werden, so Gerichtssprecher Ingo Krist. Er informiert die Medienvertreter per Email über den Verlauf des nicht-öffentlichen Verfahrens.

Viele erwarten Freispruch - fehlerhaftes Gutachten

Schien eine Verurteilung des Angeklagten zu Prozessbeginn als nahezu sicher, so stehen die Zeichen mittlerweile auf Freispruch. Grund ist das erste fehlerhafte Gutachten der zahnmedizinischen Sachverständigen Gabriele Lindemaier von der Rechtsmedizin der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität. Sie wies die Biss-Spur an der Brust des Opfers "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" dem Angeklagten zu. Nur deshalb kam es überhaupt zu einer Verhaftung des 57-Jährigen im Mai 2019. Lindemaier sprach von zahlreichen Anomalien des Gebisses, die einen anderen Täter praktisch ausschließen würden.

Gericht: Gutachten "wertlos"

Doch das Gericht deckte eklatante Fehler auf im Gutachten der Sachverständigen, befand es schließlich sogar als wertlos. Der Rechtsmediziner Claus Grundmann kam in seinem am Montag vor Gericht präsentierten Gutachten zu einem ganz anderen Ergebnis als seine Münchener Kollegin. Er bezeichnete das Gebiss des Angeklagten als "Allerweltsgebiss" und es spreche "keine besonders gesteigerte Wahrscheinlichkeit dafür", dass der Angeklagte der Verursacher der Biss-Spur ist.

Es wären "deutlich mehr" als die sechs erkennbaren Zahn-Abbildungen erforderlich gewesen, um eine Aussage darüber zu treffen, ob der Angeklagte Verursacher der Biss-Spur gewesen sein könnte. Nach den internationalen wissenschaftlichen Standards sei der Angeklagte aber auch nicht sicher als Verursacher der Biss-Spur auszuschließen.

Sprich: Er kann es gewesen sein oder auch nicht. Damit ist das Hauptbeweismittel im Indizienprozess hinfällig. Bleibt abzuwarten, wie die Kammer die übrigen Indizien wertet.