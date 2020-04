Mord vor 40 Jahren in Aschaffenburg: Revision eingelegt

Eine Bissspur unterhalb der Brust des damals 15-jährigen Mädchens hätte den Angeklagten überführen sollen. Doch diese konnte seinem Gebiss nicht eindeutig zugeordnet werden. Deshalb hat das Landgericht Aschaffenburg den heute 57-Jährigen am vergangenen Donnerstag vom Mord an dem Mädchen freigesprochen.

Bundesgerichtshof muss über Revision entscheiden

Nun haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Nebenklage Revision gegen den Freispruch eingelegt. Das teilte Gerichtssprecher Ingo Krist mit. Am Montag hatte zunächst die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, am Mittwoch dann die Geschwister des Opfers als Nebenkläger. Über die Revision entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hätte anderen Gutachter gewollt

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer zwar auch einen Freispruch für den Angeklagten gefordert – geht nun aber trotzdem in Revision. "Wir haben im Verfahren mehrere Beweisanträge gestellt, die abgelehnt wurden. Uns ging es zum Beispiel um das zweite Zahngutachten: Da hätten wir uns einen dental-radiologischen Gutachter mit rechtsmedizinischer Erfahrung gewünscht statt des Zahnarztes", erklärte Monika Schramm, die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, dem Bayerischen Rundfunk.

Ein solcher Gutachter hätte möglicherweise andere Erkenntnisse zu diesem Cold Case liefern können, so die Leitende Oberstaatsanwältin. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Überprüfung des Vorgehens.

Geschwister wollen Schuldigen am Mord von Christiane finden

Auch die Geschwister als Nebenkläger haben sich zusammen mit ihrer Anwältin Susanne Linz aus Frankfurt Gedanken über das Urteil gemacht und beschlossen, dass sie in Revision gehen. "Wir wollen, dass das Urteil überprüft wird. Meinen Mandanten ist es wichtig, dass der Schuldige am Mord ihrer Schwester gefunden wird", so Linz im Gespräch mit dem BR.

Anwältin: "Angeklagter war der wahrscheinlichste Mörder"

Die Geschwister der damals 15-jährigen Christiane hatten gehofft, dass der Mord nach 40 Jahren aufgeklärt wird. Nur deshalb hätten sie sich als Nebenkläger an dem Verfahren beteiligt, so Linz. In ihrem Plädoyer hatte die Anwältin erklärt, warum der Angeklagte aus Sicht der Nebenklage "von allen potenziellen Mördern der wahrscheinlichste gewesen sei". Sie verzichtete am Ende aber auf die Stellung eines eigenen Antrags. Näher begründen wollte sie ihre Entscheidung auf Nachfrage nicht.