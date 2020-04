Mord vor 40 Jahren: Bissspur lässt sich nicht eindeutig zuordnen

Am Aschaffenburger Landgericht hat der Prozess um einen 40 Jahre zurückliegenden Mordfall eine entscheidende Wende genommen: Im Mittelpunkt des aktuellen Verhandlungstags stand die Frage, ob der 57 Jahre alte Angeklagte als Verursacher der Biss-Spur in Frage kommt, die an der Leiche der getöteten 15-jährigen Christiane J. gefunden wurde.

Gutachter kann Angeklagten nicht entlasten

Laut Gerichtssprecher Ingo Krist konnte der Gutachter Dr. Dr. Claus Grundmann vom rechtsmedizinischen Institut in Duisburg "keine gesteigerte Wahrscheinlichkeit feststellen, dass der Angeklagte der Verursacher der Bissspur gewesen sein könnte". Aus sachverständiger Sicht könne der Angeklagte umgekehrt auch nicht sicher als Verursacher der Bissspur ausgeschlossen werden. Es gebe zumindest theoretische Erklärungen für ein in der Bissspur sichtbares Diastema – eine Lücke zwischen den oberen mittleren Schneidezähnen. Außerdem habe der Angeklagte dem Gutachter zufolge bezüglich der weiteren in der Bissspur erkennbaren Zähne ein "Allerweltsgebiss" gehabt.

Staatsanwaltschaft fordert weiteres Zahn-Gutachten

Die Staatsanwaltschaft beantragte gleich zu Beginn der Verhandlung die Erholung eines "dental-radiologischen Sachverständigengutachtens", mit welchem das vorliegende Untersuchungsmaterial ergänzend begutachtet werden soll. Über diesen Antrag hat die Kammer noch nicht entschieden. Von der Entscheidung hängt auch ab, ob kommenden Donnerstag (23.04.) wie geplant die Plädoyers gehalten werden und ein Urteil fallen wird.

