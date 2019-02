09.02.2019, 11:26 Uhr

Mord vor 39 Jahren - Amberger Kripo rollt Cold Case wieder auf

Der Mord an einer Frau in Amberg ist fast 39 Jahre her. Jetzt rollen Ermittler der Kriminalpolizei den Fall wieder auf. Mit Hilfe neuester kriminaltechnischen Möglichkeiten will man die Tat endlich aufklären.