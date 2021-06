Mord und Totschlag im ARD-Krimi: Passau als "ideale Kulisse"

OB Dupper: "Werbeeffekt nehmen wir mit"

Eine Studie der Uni Passau zeigt auf, dass die ARD-Krimis bei jedem zweiten Zuschauenden die Lust geweckt haben, die Drehorte zu besuchen. Besonders im Fokus: Die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz sowie die Altstadt mit ihren schönen, teils düsteren Gassen. OB Dupper: "Diesen Werbeeffekt nehmen wir natürlich gerne mit. Es freut uns, dass sich das eins zu eins in der Tourismuswerbung auszahlt. Wir merken es auch an den vielen Anfragen, die uns wegen der Fernsehkrimis erreichen." Passau wolle weiter als Filmstadt im Gespräch bleiben und kooperativ sein. Zum Beispiel mit Drehgenehmigungen für die historische Altstadt.

Vorfreude auf die fertigen Filme

Zurück zum Dreh: Schneller Umbau, die nächste Szene steht an: Polizisten stürmen Zankls Detektei. Alexandra Karl versorgt die komplette Filmmannschaft mit Getränken. Allein die Auf- und Umbauten mitzukriegen, sei spannend, so die Chefin des Cafés "Hornsteiner" direkt am Set: "Wenn Passaus schönste Plätze nur ansatzweise so gezeigt werden, wie sie in Wirklichkeit sind, kann das nur beste Werbung sein."

Die beiden 90-Minüter mit den Titeln "Zu jung zum Sterben" und "Wo liegt die Wahrheit" sind Produktionen im Auftrag der ARD Degeto und des BR. Die Dreharbeiten in Passau enden diese Woche. Anschließend geht es bis 24. Juli an anderen Orten weiter, unter anderem in München. Voraussichtlich werden die nächsten Folgen des ARD-Krimis im zweiten Halbjahr 2022 ausgestrahlt.