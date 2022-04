Mord statt Totschlag? Erneuter Prozess gegen Dominik R.

Am Landgericht Deggendorf wird der Fall Dominik R. neu aufgerollt. Der Angeklagte bleibt bei seiner Geschichte: Er habe seine Ex-Freundin nicht heimtückisch im Schlaf getötet, sondern sie im Streit im Affekt erstochen. Das ließ er über seine Anwälte vor dem Landgericht Deggendorf am ersten Prozesstag erklären – Dominik R. selbst sagte nichts.

Lebenslange Haft bei Mord

Doch er scheint genau zu wissen, um was es in diesem Wiederaufnahmeverfahren geht – sein Verhalten im Gerichtssaal spricht Bände: Er wirkt wach und interessiert, schreibt Notizen auf seinen Block, reicht diese an seine Anwälte weiter, tuschelt mit ihnen. Es lässt ihn nicht kalt, was passiert. Denn klar ist: Sollte er in diesem Prozess verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft.

Dominik R. - Flucht, Falschaussagen, Fortgang

Rückblick: 2016 hat Dominik R. seine Ex-Freundin in Freyung erstochen, flieht mit dem gemeinsamen eineinhalb-jährigen Sohn nach Spanien, schreibt vom Handy seiner Ex-Freundin Nachrichten an ihre Familie. Die Mutter wird stutzig. Dominik R. wird international gesucht, in Lloret de Mar schließlich festgenommen. Die spanische Polizei veröffentlicht ein bizarres und makabres Foto von Dominik R.: ein Tattoo auf seinem Oberarm mit den Lebensdaten seiner Ex-Freundin und dem spanischen Spruch "Gracis por todo" ("Danke für alles").

Ein Jahr später verurteilen ihn die Richter am Landgericht Passau zu zwölf Jahren Haft – wegen Totschlags. Ein Mord-Motiv kann nicht nachgewiesen werden. Unzählige Zeugen haben dabei ausgesagt, darunter auch der damalige beste Freund von Dominik R.

Erst nach dem Urteil stellt sich heraus: Der damalige Freund hatte falsch ausgesagt, wollte Dominik R. schützen. Es wird bekannt: Der Mann hatte verschwiegen, dass Dominik R. vor ihm damit geprahlt hatte, seine Ex-Freundin im Schlaf erstochen zu haben. Töten im Schlaf gilt in der Justiz als Lehrbuchbeispiel für Mord. Das Opfer ist wehrlos, das Mordmerkmal der Heimtücke ist gegeben. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragt daher die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Wiederaufnahmeverfahren: Seltenheit in Deutschland

Jetzt im April 2022 beginnt die Wiederaufnahme des Prozesses – eine Seltenheit in Deutschland. Wie damals werden auch dieses Mal über 60 Zeugen aussagen, ein Urteil wird für Juni erwartet.

Den Auftakt unter den Zeugen machte die Mutter der Getöteten, die emotional Details zur toxischen Beziehung ihrer Tochter zu Dominik R. nannte. Sie sprach von Eifersucht, Schlägen und Gewalt. Der Sohn der beiden lebt heute bei ihr und befindet sich in Therapie. Denn erst jetzt habe sie ihrem Enkel die ganze Geschichte erzählt. Bislang wusste der Sechsjährige nur, dass ein Mann seine Mutter getötet hatte. Jetzt weiß er: Es war sein Vater. Laut seiner Großmutter muss er zu ihr gesagt haben: "Hoffentlich kommt der böse Mensch nicht mehr raus." Diese Aussage ließ im Gerichtssaal niemanden kalt.

Auch nicht Dominik R., der immer wieder den Kopf bei den Aussagen schüttelte, laut seufzte, seine Augen rieb, mit seinen Anwälten flüsterte. Ob Dominik R. im Laufe des Prozesses doch noch sprechen wird, ist unklar. Gelegenheiten wird es dazu viele geben – vor allem bei der Zeugenaussage seines damaligen besten Freundes, der beim ersten Prozess gelogen hatte.