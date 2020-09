Mord-Prozess wegen Autorennen: Raser bedauert Tod des Opfers

Im Mordprozess wegen eines Autorennens in Selb hat der 21 Jahre alte Angeklagte zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Hof den Tod eines 19-jährigen Fußgängers bedauert. Unter Tränen bat der junge Mann aus dem Landkreis Wunsiedel beim Verlesen einer Erklärung die Eltern des Unfallopfers um Verzeihung. Gleichzeitig betonte er, dass er am 6. Februar 2020 in der Innenstadt von Selb kein Rennen gefahren sei.

Autofahrer rast durch die Innenstadt von Selb

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zuerst mit teilweise bis zu 100 Stundenkilometer mit einem zweiten Autofahrer durch die Stadt gerast zu sein. Nach Ende dieses illegalen Rennens sei er bewusst noch einmal mit "höchstmöglicher Geschwindigkeit" an der Fußgänger-Gruppe vorbeigefahren, um den Menschen zu imponieren. Dabei erfasste er den 19-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach. Der junge Mann wurde 30 Meter durch die Luft geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Verteidiger: Kein Vergleich zu Berliner Raser-Prozess

Verteidiger Klaus Wittmann widerspricht der Auffassung der Staatsanwaltschaft vehement. In einer Prozesspause betonte er im BR-Gespräch, dass dieser Fall mit Raser-Prozessen wie zum Beispiel in Berlin nicht vergleichbar sei. Nach der bisherigen Aktenlage seien auch keine Mord-Merkmale zu erkennen, so Wittmann.