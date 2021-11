Mord-Prozess in Bamberg: Urteil gegen Vater erwartet

Im März dieses Jahres soll ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim seinen neunjährigen Sohn ermordet haben. Seit Mitte Oktober muss sich der Mann deswegen vor dem Landgericht Bamberg verantworten. Bereits zum Prozessauftakt hat der Mann die Tat gestanden. Am heutigen Freitag soll das Urteil gefällt werden.

Vater droht lebenslange Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten wegen Mordes. Auch der Verteidiger des 51-Jährigen hat eine Verurteilung wegen Mordes beantragt, jedoch eine verminderte Schuldfähigkeit seines Mandanten geltend gemacht. Den Umfang der Milderung der Strafe und die Strafhöhe hat der Verteidiger in das Ermessen des Gerichts gestellt. Das teilte Justizsprecher Matthias Eichelsdörfer dem Bayerischen Rundfunk mit. Die Ex-Frau des 51-Jährigen und Mutter des ermordeten Neunjährigen tritt im Prozess als Nebenklägerin auf. Ihre Anwältin forderte ebenfalls eine Verurteilung wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe sowie zusätzlich die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Mann hatte laut eigenen Angaben keinen Hass auf seinen Sohn

Beim ersten Prozesstag ging der Vater auf die Geschehnisse im Frühjahr dieses Jahres ein. Er sei an dem Sonntagmorgen im März 2021 überzeugt gewesen, sich und den Sohn umbringen zu müssen, sagte er. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft war er von Existenzängsten getrieben und litt an einer Depression. Sich selbst etwas anzutun, habe er nach dem Mord an seinem Sohn aber nicht geschafft, sagte der Mann. Auf die Frage des Richters, warum der Sohn und nicht er selbst habe sterben müssen, sagte er: "Die stelle ich mir jeden Tag." Er habe überhaupt keinen Hass auf den Sohn gehabt.

Vater würgte Neunjährigen in Kleinsendelbach zu Tode

Der 51-Jährige bestätigte am ersten Prozesstag die Darstellung der Anklage: Bei der Tat in Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim habe er den neunjährigen Buben mit einem 2,5 Kilogramm schweren Metallbügel erschlagen wollen. Der Sohn überlebte den Schlag auf den Kopf aber. Der Bub habe sich zu ihm umgedreht und gefragt: "Papa, was ist das?" Daraufhin habe er ihn mit bloßen Händen gewürgt, bis er sich nicht mehr bewegt habe. "Vielleicht 10 oder 15 Minuten, ich weiß es nicht. Es können auch nur fünf gewesen sein", sagte der Mann.

Angeklagter wollte wohl ganze Familie töten

An den Tagen vor der Tat hatte er mit dem Sohn noch Brettspiele gespielt, Filme geschaut und war mit ihm beim Friseur gewesen. Der Bub war übers Wochenende bei ihm geblieben, die Eltern lebten zur Tatzeit seit einigen Monaten getrennt. Der Vater soll geplant haben, seine ganze Familie zu töten. Doch nach der Tat an seinem Sohn sei ihm das aber nicht möglich gewesen. "Weil es so furchtbar war, was ich getan habe", sagte er.