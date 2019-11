Mord-Prozess gegen mutmaßlichen "Todespfleger" beginnt

Er war für die Pflege seiner Patienten zuständig. Stattdessen soll er sie umgebracht haben: Vor dem Landgericht München I beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen polnischen Hilfspfleger wegen sechsfachen Mordes und dreifachen versuchten Mordes.

Mutmaßliche Mordwaffe: eine Insulinspritze

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38 Jahre alten Mann vor, er habe seinen pflegebedürftigen Patienten an verschiedenen Tatorten in Deutschland Insulin gespritzt, das als Überdosis tödlich sein kann. Der Hilfspfleger hatte jede Menge davon, weil er Diabetiker ist. Seine Patienten, die sich von ihm daheim pflegen lassen wollten, litten dagegen an Krankheiten wie Parkinson, Herzschwäche oder Demenz. Insulin haben sie nicht gebraucht, sechs von ihnen sollen daran gestorben sein – in Ottobrunn, Eckental, Wiesenbronn und außerhalb Bayerns.

Frische Einstichstelle bei Toten aus Ottobrunn

Nachdem Rechtsmediziner bei dem verstorbenen Ottobrunner eine frische Einstichstelle entdeckt hatten, wurde der Hilfspfleger zunächst als Zeuge vernommen. Später fand man bei ihm eine Spritze, Insulin und Wertgegenstände. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Pfleger arbeitete in ganz Deutschland

Bei weiteren Überprüfungen stieß die Polizei auch an früheren Arbeitsstellen auf Auffälligkeiten. Der 38-Jährige ist an gut 70 Orten in ganz Deutschland tätig gewesen. Als Pfleger wollte er dabei laut Staatsanwaltschaft gar nicht wirklich arbeiten. Mutmaßlich habe er nur die Häuser der alten Leute nach Diebesgut durchsuchen wollen. Auch Raub und Diebstahl werden ihm deshalb vorgeworfen.