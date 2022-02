Mord nach Online-Date: Zwölf Jahre Haft für 19-Jährige

Im Mordprozess vor der Jugendkammer des Bamberger Landgerichts ist eine 19-Jährige zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Eine Sicherungsverwahrung wurde unter Vorbehalt ausgesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die junge Frau im vergangenen Mai einen 39-Jährigen bei einem Date in einen Hinterhalt gelockt und mit einem Messer heimtückisch und aus Mordlust getötet hat.

Laut dem Gericht hat die 19-Jährige über Dating-Plattformen mit mehr als 200 Männern Kontakt gehabt und noch weitere Morde geplant. Das Gericht hat das Urteil mit Mordlust, Heimtücke und völliger Empathielosigkeit begründet.

Frau plant Morde nach gescheiterter Beziehung

Nachdem ihre Beziehung, die laut Staatsanwalt toxisch gewesen sei, im vergangenen Jahr gescheitert war, meldete sich die damals 18-Jährige bei einer Dating-Plattform an und kam so mit mehr als 200 Männern in Kontakt. Einer Freundin schrieb sie in einem Brief aus der Untersuchungshaft, dass sie den Mord an einem der Männer geplant habe. Laut Staatsanwaltschaft habe die junge Frau auch geplant ihren Ex-Freund zu ermorden.

Opfer willkürlich ausgewählt

Anfang Mai hatte die Frau das spätere Opfer, den 39-Jährigen aus Nürnberg, über die Dating-Plattform willkürlich ausgewählt. Sie wollte laut Gericht den Tod des Mannes, der ihr völlig unbekannt war und hatte einen amerikanischen Serienmörder als Vorbild.

Beim ersten Treffen sei sie mit ihm zu einem abgelegenen Feldweg bei Ebermannstadt gefahren. Es sollte zu sexuellen Handlungen kommen. Ohne Vorwarnung habe sie ihm im Auto ein Messer, das sie zuvor im Baumarkt gekauft hatte, in den Hals gestochen. Der schwer verletzte Mann konnte sich noch wehren und zu einer Bundesstraße fliehen. Dort konnte er Autofahrer auf sich aufmerksam machen, bevor er das Bewusstsein verlor. Er wurde auf die Intensivstation gebracht und starb im Krankenhaus an den Folgen der Verletzung.

Frau leidet unter Borderline-Störung

Ein psychologischer Gutachter diagnostizierte bei der Angeklagten eine "emotionale instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus". Die Angeklagte sei jedoch zum Tatzeitpunkt schuldfähig gewesen. Die Erkrankung führe nicht automatisch zur Schuldunfähigkeit, so die Staatsanwaltschaft.

Staatsanwalt fordert über zwölf Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund der besonderen Schwere der Schuld zwölf Jahre und sechs Monate Haft nach dem Jugendstrafrecht gefordert sowie eine Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt.

Die Verteidigung hatte eine Verurteilung zu acht Jahren Jugendhaft gefordert. Normalerweise wird bei einer Jugendstrafe maximal ein Strafrahmen von zehn Jahren verhängt. Aufgrund der besonderen Schwere der Schuld hat das Gericht eine höhere Jugendstrafe verhängt.