Mord mit Bierkrug: Nach 28 Jahren wird verhandelt

Ein 28 Jahre alter Mordfall in einer Asylbewerberunterkunft in Weismain im Landkreis Lichtenfels beschäftigt aktuell das Landgericht Coburg. Jetzt haben weitere Zeugen und ein Gutachter ausgesagt. Im November 1992 war ein Rumäne in der Unterkunft in Weismain ermordet worden.

Frühere Zeugen sind schwer zu finden

Angeklagt ist ein inzwischen 63-jähriger Landsmann des Opfers. Der Prozess gestaltet sich äußerst schwierig. Damals vernommene Zeugen sind nicht oder nur sehr schwer auffindbar oder inzwischen selbst verstorben. Der Gutachter beschrieb den Angeklagten als inzwischen alkoholabhängig. Aussagen über den Zustand des Mannes vor 28 Jahren seien sehr schwierig. Er vermute, der Rumäne sei damals nicht alkoholabhängig gewesen, habe aber regelmäßig sehr viel Alkohol getrunken, so dass man von Alkoholmissbrauch sprechen könne.

Asylbewerber mit Bierkrug erschlagen

Die Staatsanwaltschaft Coburg wirft dem Angeklagten vor, sein Opfer damals mit einem Bierkrug erschlagen zu haben. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Er sagte im Prozess aus, dass er sich zur Tatzeit Mitte November 1992 nicht mehr in Weismain, sondern schon in Bad Tölz aufgehalten habe. In der kommenden Woche könnte ein Zeuge, ein ehemaliger Verwalter einer Asylbewerberunterkunft in Bad Tölz, zur Aufklärung beitragen.

Rumäne wird kurz nach der Tat in München festgenommen

Damals aufgenommene Zeugenaussagen belasten den Angeklagten zum Teil. Der Mann war wenige Tage nach der Tat in München festgenommen worden. Im Dezember 1992 wurde er nach Rumänien abgeschoben. Er hatte in verschiedenen Städten in Deutschland unter der Verwendung von falschen Namen immer wieder Asyl beantragt. Weil im Laufe der Jahre auch die Ermittlungstechnik besser wurde, rückte der Rumäne wieder in den Fokus. Im Herbst des vergangenen Jahres hatten Beamte den Mann in Bukarest festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert.

Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung sowie das Urteil könnten noch im Juli folgen.