Mord in Weismain: Weitere Zeugenaussagen in 28 Jahre altem Fall

Im Prozess um einen Mord in einer Asylbewerberunterkunft in Weismain vor 28 Jahren vor dem Landgericht Coburg haben am Mittwoch weitere Zeugen ausgesagt, unter anderem der Verwalter einer ehemaligen Asylbewerberunterkunft in Bad Tölz.

Asylbewerberunterkunft Bad Tölz: Verwalter kann sich nicht an Angeklagten erinnern

Der Angeklagte aus Rumänien hatte den ihm zur Last gelegten Mord an einem Landsmann Mitte November 1992 bestritten. Er gab an, zur Tatzeit bereits in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Tölz gewesen zu sein. Der damalige Verwalter dieser Unterkunft konnte sich im Zeugenstand allerdings nicht mehr an den Angeklagten und einen Aufenthalt im November vor 28 Jahren erinnern.

Asylbewerberunterkunft Burgkunstadt: Zeuge bestätigt Anwesenheit des Angeklagten

Per Skype waren außerdem ein Zeuge aus Madrid und sein Anwalt aus Bukarest zugeschaltet. Dieser Zeuge gab an, dass der Angeklagte Mitte November 1992 eine Nacht in der Asylbewerberunterkunft in Burgkunstadt geschlafen habe und danach verschwunden sei. Wenig später habe er von der Polizei erfahren, dass der Angeklagte wegen des Mordes in Weismain gesucht werde.

Zeuge habe Angeklagten mit blutverschmierter Kleidung gesehen

Ein Bulgare, der ebenfalls in der Unterkunft in Burgkunstadt gewohnt hatte, bestätigte vor Gericht seine Aussagen von 1992. Damals hatte er angegeben, dass der Angeklagte mit blutverschmierter Kleidung in die Unterkunft gekommen war und dort geschlafen habe, bevor er verschwunden sei.

Mit Bierkrug auf den Kopf geschlagen und getötet

Dem heute 63-jährigen Rumänen wird vorgeworfen, Mitte November 1992 seinem Landsmann und Zimmergenossen mit einem Bierkrug auf den Kopf geschlagen und ihn so getötet zu haben. Wenige Tage nach der Tat war der Mann in München verhaftet und im Dezember 1992 nach Rumänien abgeschoben worden.

Mehrere Asylanträge unter falschen Namen

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er in verschiedenen Städten in Deutschland unter verschiedenen falschen Namen Asylanträge gestellt hatte. Durch den Abgleich von Fingerabdrücken rückte der Angeklagte Jahre später wieder in den Fokus der Ermittler. Im vergangenen Jahr wurde er in Rumänien verhaftet und nach Deutschland überführt.

Am 27.07.2020 sollen die Plädoyers am Landgericht gehalten werden, am gleichen Tag soll dann auch das Urteil fallen.