Mord in Weismain: Weitere Zeugen in 28 Jahre altem Fall

Im Prozess vor dem Landgericht Coburg um einen Mord vor 28 Jahren in einer Asylbewerberunterkunft in Weismain werden nun drei weitere Zeugen vernommen. Sie könnten kurz vor Ende des Prozesses noch zur Aufklärung des Falls beitragen.

Angeklagter bestreitet die Tat in Weismain

Angeklagt ist ein heute 63-jähriger Mann aus Rumänien, der seinen Landsmann und Mitbewohner Mitte November 1992 in der Unterkunft mit einem Bierkrug erschlagen haben soll. Er selbst bestreitet die Tat und gab an, zur Tatzeit schon in einer anderen Asylbewerberunterkunft im oberbayerischen Bad Tölz gewesen zu sein.

Landgericht Coburg: Asylbewerberunterkünfte im Fokus

Aufklärung darüber erhofft sich das Gericht von dem ehemaligen Verwalter der Unterkunft in Bad Tölz, der am Mittwoch (15.07.20) aussagen soll. Ein weiterer Zeuge soll zudem per Videoschalte aus Spanien Angaben machen. Der Angeklagte soll in dessen Zimmer in einer anderen Asylbewerberunterkunft im Landkreis Lichtenfels übernachtet haben. Außerdem soll ein ehemaliger Staatsanwalt, der damals die Ermittlungen leitete, in den Zeugenstand treten.

Viele Zeugen sind nicht mehr am Leben

Der Prozess gestaltet sich sehr schwierig, da die Tat fast 28 Jahre her ist und es keine direkten Tatzeugen des Mordes gibt. Hinzu komme, dass viele Zeugen inzwischen tot oder schwer auffindbar seien, heißt es von der Coburger Justiz.

Rumäne wurde kurz nach der Tat abgeschoben

Der Angeklagte war 1992, wenige Tage nach der Tat, in München festgenommen und nach Rumänien abgeschoben worden. Er hatte in Deutschland in verschiedenen Städten unter verschiedenen falschen Namen Asylanträge gestellt. Erst Jahre später kam die Polizei dem Mann durch den Abgleich von Fingerabdrücken auf die Spur. 2019 wurde er schließlich in Rumänien verhaftet und nach Deutschland überstellt. Die Plädoyers und das Urteil in diesem Prozess werden Ende Juli 2020 erwartet.