Mord in Weismain: Plädoyers und Urteil erwartet

Im November 1992 soll ein heute 63-jähriger Rumäne seinen Landsmann und Zimmergenossen in einem Asylbewerberwohnheim in Weismain mit einem Bierkrug erschlagen haben. Vor dem Landgericht Coburg soll heute das Urteil fallen, vorher werden die Plädoyers gehalten.

Mehrere Asylanträge unter falschen Namen

Der Angeklagte hatte in verschiedenen Städten in Deutschland Asyl unter falschen Namen beantragt und war wenige Tage nach der Tat in München festgenommen und im Dezember 1992 nach Rumänien abgeschoben worden. Später kamen ihm die Ermittler auf die Spur. Er wurde 2019 in Rumänien verhaftet und nach Deutschland überführt.

Zeugen schwer zu finden

Der Prozess gestaltete sich sehr schwierig, da die Tat fast 28 Jahre her ist und es keine direkten Tatzeugen des Mordes gibt. Hinzu komme, dass viele Zeugen inzwischen tot oder schwer auffindbar seien, heißt es von der Coburger Justiz. Die Blutspuren am Tatwerkzeug sind abgewischt worden.