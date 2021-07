Mord in Lindau-Zech: Gericht bestätigt Strafe in der Revision

Er ist in ein Haus in Lindau eingebrochen und hat den Besitzer ermordet, dafür ist ein 40-jähriger Mann erneut zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Das Gericht bestätigte damit ein Urteil aus dem Jahr 2018. Nach einer Revision hatte der Bundesgerichtshof das Urteil in Teilen aufgehoben und zur erneuten Verhandlung zurückgegeben, weil darin die Frage nach der Schuldminderung oder gar Schuldunfähigkeit nicht ausführlich behandelt worden sei.

Keine Zweifel an der Tat

Die Verteidigung hat gegen das neue Urteil bereits wieder Revision beim Bundesgerichtshof angekündigt. Der Angeklagte, ein Rumäne mit ungarischen Wurzeln, soll 2017 einen Rentner im Lindauer Stadtteil Zech erwürgt haben. Der alte Mann hatte ihn offenbar beim Einbruch in seine Wohnung überrascht. Dann soll der Angeklagte den toten Mann in die Badewanne gelegt und um die Tat zu vertuschen, das Haus angezündet haben.

Bundesgerichtshof hob das Urteil teilweise auf

Der Bundesgerichtshof hob das Urteil allerdings teilweise auf. Die Schuld des heute 40-Jährigen sei unbestritten, so der BGH. Allerdings sei die Kammer des Landgerichts nicht genug auf die psychische Verfassung des Täters und deren Folgen für das Strafmaß eingegangen. Deshalb wurde der Fall in diesem Punkt jetzt wieder neu aufgerollt.

Streit um Gutachter

Der Gutachter im ersten Prozess schloss eine verminderte Schuldunfähigkeit nicht gänzlich aus. Eine vom Gericht bestellte zweite Gutachterin lehnte der Mann ab, da sie beim ersten Verhandlungstag aussagte, keine Gründe für eine verminderte Steuerungsfähigkeit oder gar Schuldunfähigkeit zu sehen. Die Verteidigung hatte am Donnerstag den Antrag auf einen dritten Gutachter gestellt. Das Gericht wollte vorher aber erst noch einmal geklärt haben, ob sich der Angeklagte nicht doch von der zweiten Gutachterin untersuchen lassen wolle. Das lehnte er nach Beratung mit seinen beiden Anwältinnen erneut ab. Daraufhin entschied die Kammer, den Antrag auf einen dritten Gutachter abzulehnen, da sie keine Anhaltspunkte für eine Befangenheit sah. In den Plädoyers forderten Staatsanwalt und Nebenkläger erneut lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Verteidigung verzichtete auf einen Antrag, da sich die beiden Rechtsanwältinnen mangels geeigneter Gutachten nicht in der Lage sahen, die Psyche ihres Mandanten ausreichend beurteilen zu können.

Frage der Schuldfähigkeit

In seiner Urteilsbegründung sprach der Vorsitzende Richter von einem "besonderen Verfahren", da es nicht mehr um den Tathergang ging, sondern allein um die Frage, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig, wie die Gutachterin es sieht oder vielleicht auch eine verminderte Schuldfähigkeit vorlag, wie sie der erste Gutachter nicht ausschloss. Eine Persönlichkeitsstörung sei dem Angeklagten sicher zuzuschreiben, so der Richter, aber für eine strafwirksame Minderung sei das nicht ausreichend.

Die Sicherungsverwahrung sei zudem notwendig, da der Mann "hochgefährlich" sei, wie die lange Vorstrafenliste mit Raub, Vergewaltigung, Einbrüche, Körperverletzung und schließlich Mord belege. Diesen habe er begangen, nachdem er nur wenige Tage zuvor aus der Haft wegen einer versuchten Vergewaltigung entlassen worden war.