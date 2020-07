Mord in der Bayreuther Innstraße: Verteidiger geraten aneinander

Auf der Anklagebank im Bayreuther Landgericht sitzt Firat T., der bereits vor zwei Jahren in diesem Fall wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstraße verurteilt wurde. Der Schuldspruch wurde allerdings vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Zur Begründung hieß es, das Gericht habe nicht ausreichend geklärt, ob das Opfer, ein 88 Jahre alter Mann, tatsächlich deshalb die Treppe seines Hauses herabgestürzt sei, weil es von Firat T. geschlagen wurde. Jetzt wird erneut verhandelt.

Gefängnisinsasse belastet Komplize von Firat T.

Im Laufe des ersten Verhandlungstages soll ein neuer Zeuge aus dem Gefängnis aussagen, der vor allem auch den damaligen Komplizen von Firat T. belasten wird. Dieser wurde bisher wegen Diebstahls und unterlassener Hilfeleistung zur einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Angeklagter will sich von Wahlverteidiger trennen

Bevor die Hauptverhandlung am Landgericht Bayreuth allerdings beginnen konnte, lieferten sich zwei der insgesamt vier Verteidiger des Angeklagten einen verbalen Schlagabtausch. Hintergrund: Der Angeklagte will seinen Wahlverteidiger aus der ersten Verhandlung, Stephan Lucas, seiner Aufgabe entheben. Das Vertrauensverhältnis sei "endgültig und nachhaltig erschüttert", hieß es vor Gericht von Verteidiger Florian Engert. Eine Entscheidung darüber soll bis zum dritten Verhandlungstag in der kommenden Woche fallen. Insgesamt sind zwölf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Ende im September fallen.

Trickbetrüger überfallen Rentner in Bayreuther Innstraße

Zum Hintergrund des Falles: Die beiden Männer kommen aus der Nähe von Augsburg. Sie haben laut Gericht Trickdiebstähle im ganzen Bundesgebiet durchgeführt. Am 12. April 2017 waren sie nach Bayreuth gefahren, um einen 88-jährigen Rentner in seinem Haus in der Innstraße auszurauben. Dabei wurde dem Rentner massiv gegen den Kopf und das Jochbein geschlagen. Der Senior war eine Steintreppe hinuntergestürzt. Beide Männer flüchteten nach der Tat mit Schmuck und Bargeld.

Täter setzten in Crailsheim Notruf ab

Erst im etwa 180 Kilometer entfernten Crailsheim setzten sie einen anonymen Notruf ab. Daraufhin wurde der Rentner mit schwersten Verletzungen in seinem Haus gefunden, er starb zwei Tage später an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas im Krankenhaus. Die Polizei war schnell von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. 30 Polizisten der "Soko Inn" hatten nach Spuren gesucht. Den Durchbruch hatte schließlich eine DNA-Spur von einem der Männer gebracht, die Ermittler am Tatort gefunden hatten.