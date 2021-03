"Mord im Internetcafé": Täter muss lebenslang in Haft

Das Landgericht Ingolstadt hat heute den Schützen im Internetcafé wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 38-Jährige hatte im vergangenen Juni einen türkischen Landsmann mit vier Pistolenschüssen getötet. Nach Überzeugung der Strafkammer tötete der arbeitslose Mann aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch.

Streit um Schulden

Mit der Tat wollte der Verurteilte seine Ehre wiederherstellen. Wenige Tage vor den Schüssen hatte ihm der Getötete bei einem Streit einen Faustschlag verpasst. Bei der Auseinandersetzung zwischen den beiden ging es unter anderem um die Schulden, die der Mörder bei seinem späteren Opfer hatte.

Wehrloses Opfer war völlig überrascht

Der Schütze hatte sein Opfer mit der Tat völlig überrascht. Der 50-jährige Werkstattbesitzer saß mit fünf Bekannten an einem Tisch in dem türkischen Café, als der Schütze die Pistole zog und aus einer Entfernung von maximal zwei Meter auf den Mann feuerte. Vor den Schüssen gab es zwischen den Beteiligten weder einen verbalen Austausch noch einen Blickkontakt. Eine Möglichkeit, sich gegen diese tödliche Attacke zu wehren, hatte er damit nicht. Einer der Schüsse durchschlug ihm die linke Schulter und zerfetzte die Halsschlagader. Der Getroffene verblutete noch in dem Café.

Rache für früheren Streit

Wann der Mann den Entschluss fasste, seinen Gläubiger zu erschießen, lässt sich nach Ansicht des Gerichts nicht mehr genau ermitteln. Für die Strafkammer steht jedoch fest, dass der Mann handelte, um sich für den vorangegangenen Streit zu rächen. Der Angeklagte ist in der türkischen Gemeinde in Ingolstadt bekannt. Bei vielen hatte er sich Geld geliehen. Vielen von ihnen hatte der Werkstattbesitzer deshalb von dem Streit berichtet. Seine klare Haltung gegen den säumigen Schuldner wurde dort unterstützt.

Wiederherstellung der Ehre als Motiv

Als Motiv für die Tat nannte das Gericht die Wiederherstellung der Ehre des Angeklagten, Rache für die Kränkungen und das blaue Auge, das ihm der 50-Jährige durch den Faustschlag verpasst hatte. Auch die Tatsache, dass die türkische Community von dieser Auseinandersetzung erfahren hatte, habe bei den Angeklagten Wut und Zorn ausgelöst.

Mörder pflegte "parasitären Lebensstil"

Nach Einschätzung des Vorsitzenden Richters hat der Mann, der immer wieder Geld für seinen Kokainkonsum braucht, "in der türkischen Community einen parasitären Lebensstil gepflegt“. Als besonders verwerflich bezeichnete es der Richter, dass der Angeklagte die "vermeintliche Verletzung seiner Ehre über das Leben eines Menschen gestellt hat, noch dazu eines Menschen, der ihm über Jahre hinweg immer wieder geholfen hat", der ihm Geld geliehen hatte und ihn zeitweise auch bei sich hatte wohnen lassen. Auf die soziokulturellen Umstände des Mannes komme es bei der juristischen Bewertung der Tat nicht an, betonte das Gericht.

Mörder trug Tatwaffe seit seiner Jugend

Der Schütze hatte die Tat im Wesentlichen gestanden, in vielen Details hatte er sich aber auch widersprüchlich geäußert. So glaubt die Strafkammer zum Beispiel nicht seiner Aussage, dass er die Pistole aus Angst vor seinem späteren Opfer bei sich trug. Gegenüber einem psychologischen Sachverständigen hatte der Mann versichert, dass er die Tatwaffe bereits seit seiner Jugend in der Türkei sehr häufig mit sich führte. Bei den tödlichen Schüssen hatte der Mann Kokain im Blut. Allerdings hat das nach Überzeugung des Gerichts nicht seine Schuldfähigkeit beeinflusst.

Besondere Schwere der Schuld abgelehnt

Der Verteidiger des Mannes hatte auf Totschlag plädiert.

Der Staatsanwalt hatte dagegen eine Verurteilung wegen Mordes mit besonderer Schwere der Schuld gefordert. Dafür hatte die Strafkammer jedoch keine Anhaltspunkte gefunden. Der Nebenkläger, der die drei Kinder des Ermordeten vertritt, hatte exakt - wie das Gericht heute urteilte - auf lebenslang wegen Mordes plädiert.

Sorge: Kurzes Lebenslang in der Türkei

Nach der Bekanntgabe des Urteils äußersten einige Freunde und Angehörige des Ermordeten ihre Sorgen. Sie befürchten, dass die Verurteilung zu lebenslanger Haft für den Angeklagten in der Praxis nur eine sehr kurze Freiheitsstrafe bedeuten könnte, vor allem wenn der Mann sich zum Haftvollzug in die Türkei überstellen lässt. Auch der Nebenkläger hält diese Variante für "nicht unwahrscheinlich".