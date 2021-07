Mord aus Eifersucht? Ehemann steht in Regensburg vor Gericht

Vor dem Landgericht Regensburg beginnt am Montag um neun Uhr der Prozess gegen einen Mann, der im Oktober vergangenen Jahres seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Regensburg mit einem Messer ermordet haben soll. Vorausgegangen war laut Staatsanwaltschaft ein Streit der beiden. Wie die Ermittlungen ergaben, soll der heute 56-Jährige krankhaft eifersüchtig gewesen sein.

Zum Artikel: Wichtige Telefonnummern bei Problemen und Konflikten zu Hause

Vorwurf: Ehemann unterstellt Untreue

Der gelernte Koch war wegen gewalttätigen Übergriffen bereits im August 2020 für einige Zeit der gemeinsamen Wohnung verwiesen worden, heißt es. Beim letzten Streit soll es um eine Telefonnummer gegangen sein, die auf dem Handy der Frau insgesamt dreimal angerufen hatte. Der Ehemann unterstellte der 47-Jährigen eine Beziehung zu einem anderen Mann, vermutet die Staatsanwaltschaft.

Ohne die Nummer zu prüfen oder andere Versuche zu unternehmen, die Untreue nachzuweisen, soll er dann am 8. Oktober mit einem Küchenmesser so oft auf die Frau eingestochen haben, bis sie letztendlich auf dem Küchenboden verblutete.

Unbekannte Nummer gehört offenbar dem Bruder

Spätere Ermittlungen ergaben, dass die unbekannte Telefonnummer dem Bruder der Getöteten gehörte und dieser seine Schwester anrufen wollte. Der Angeschuldigte muss sich wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verantworten. Vier weitere Verhandlungstage sind angesetzt. Ein Urteil soll im August fallen.