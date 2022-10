Mord auf dem Radweg: Lange Haftstrafen für zwei junge Männer

Im Prozess um den Mord auf einem Radweg in Bad Neustadt an der Saale hat das Landgericht Schweinfurt zwei junge Männer wegen Mordes verurteilt. Ein 19-Jähriger muss für 13 Jahre ins Gefängnis – mit dem Vorbehalt, dass er danach in Sicherungsverwahrung kommt. Es könnte sein, dass er nicht mehr auf freien Fuß kommt. In das Urteil sind laut Gericht auch frühere Straftaten mit einbezogen.

Zwei junge Männer wegen Mordes verurteilt

Zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und 6 Monaten hat das Landgericht einen 21-Jährigen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden jungen Männer einen 26-Jährigen auf dem Radweg mit Messerstichen ermordet haben. Einen weiteren Angeklagten, ebenfalls 21 Jahre alt, hat das Gericht wegen Beihilfe zum Mord zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und 6 Monaten verurteilt.

Staatsanwaltschaft forderte längere Freiheitsstrafen

In ihren Plädoyers hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, den 19-jährigen Haupttäter wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren nach Jugendstrafrecht zu verurteilen, mit dem Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Auch für den 21-jährigen Mittäter war eine lebenslange Freiheitsstrafe nach Erwachsenenstrafrecht wegen Mordes beantragt worden. Für den dritten Angeklagten hatte die Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zum Mord eine achtjährige Haftstrafe nach Jugendstrafrecht gefordert.

19-Jähriger gestand zum Prozessauftakt

Der 19-Jährige hatte zu Prozessauftakt Ende September gestanden, im vergangenen November seinen Bekannten mit Messerstichen getötet zu haben. Über seinen Verteidiger ließ der Angeklagte erklären, er bedauere das Geschehen und finde keine Worte für sein Verhalten. Offenbar war ein Streit über angebliche Schulden der Grund für die Tat. Spaziergänger hatten den getöteten 26-Jährigen am 22. November 2021 neben einem Radweg am Rand von Bad Neustadt an der Saale entdeckt.

Psychiater: 19-Jähriger war kaltblütig und zielgerichtet

Nach Ansicht eines psychiatrischen Sachverständigen ist der 19-Jährige zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig gewesen. Vor Gericht hieß es vom Psychiater: "Ich schätze das Rückfallrisiko im Hinblick auf den Täter als mittelhoch bis hoch – auch im Hinblick auf schwere Straftaten – ein." Er empfahl dennoch eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht. Der Angeklagte weise dissoziale Tendenzen auf, habe aber nicht im Affekt gehandelt, sondern sei kaltblütig und zielgerichtet vorgegangen.