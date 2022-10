Mord auf dem Radweg: Angeklagter ist voll schuldfähig

Es war der 22. November 2021. In den frühen Morgenstunden hatten Spaziergänger an einem Radweg in Bad Neustadt eine Leiche entdeckt. Der Tote war ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Aufgrund der Verletzungen kam bei den Ermittlern schnell der Verdacht auf, dass der junge Mann Opfer eines Tötungsdelikts geworden war. Am Landgericht Schweinfurt läuft in diesem Fall mittlerweile ein Mordprozess. Jetzt hat ein Psychiater sein Gutachten vorgelegt.

Psychiater: Angeklagter war kaltblütig und zielgerichtet

Ein wegen Mordes angeklagter junger Mann ist nach Ansicht eines psychiatrischen Sachverständigen bei der Tötung eines Bekannten voll schuldfähig gewesen. Das sagte der Ärztliche Direktor des Krankenhauses für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin Schloss Werneck vor Gericht aus. Weiter heißt es vom Psychiater: "Ich schätze das Rückfallrisiko im Hinblick auf den Täter als mittelhoch bis hoch – auch im Hinblick auf schwere Straftaten – ein." Er empfahl dennoch eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht. Der Angeklagte weise dissoziale Tendenzen aus, habe aber nicht im Affekt gehandelt, sondern sei kaltblütig und zielgerichtet vorgegangen.

19-Jähriger hat Tat zu Prozessbeginn gestanden

Der 19-Jährige hatte zu Prozessauftakt Ende September gestanden, im vergangenen November seinen Bekannten mit Messerstichen getötet zu haben. Über seinen Verteidiger ließ der Angeklagte erklären, er bedauere das Geschehen und finde keine Worte für sein Verhalten. Warum er letztlich den 26-Jährigen mit einem Messer tötete, blieb zunächst unklar. Er gab aber damals zu, sich über das Verhalten des Opfers zuvor geärgert zu haben. Die Anklage vermutet als Motiv einen Streit um angebliche Schulden, der Verdächtige selbst sagte dazu bisher nichts.

Weitere Anklagen wegen Mord und Beihilfe zum Mord

Die Staatsanwaltschaft wirft einem weiteren Angeklagten ebenfalls Mord vor. Der 21-Jährige soll in die Pläne des 19-Jährigen eingeweiht gewesen sein. Der junge Mann will von einer Tötungsabsicht seines Freundes aber nichts gewusst haben. Der dritte Angeklagte, ebenfalls 21, ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Im Mordprozess sind noch bis Ende Oktober weitere Verhandlungstage angesetzt.