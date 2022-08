Mord auf Bayreuther Radweg: Seit zwei Jahren wird ermittelt

Vor zwei Jahren ist auf einem Radweg im Bayreuther Stadtteil Oberkonnersreuth ein 24-Jähriger ermordet worden. Noch immer laufen die Ermittlungen, denn ein Täter konnte bisher nicht gefunden werden. Eine Wende in dem Fall scheint sich nicht abzuzeichnen, denn viel Neues, dass Hoffnung gebe, gibt es nicht, so eine Sprecherin der Oberfränkischen Polizei im BR-Gespräch.

Täter laut Polizei handelt "mit absolutem Tötungswillen"

Es war eine regnerische Nacht vom 18. auf den 19. August 2020, als das spätere Opfer, ein junger Computer-Fachmann, mit dem Fahrrad nach Hause fahren wollte. Auf einem dunklen Abschnitt des Radwegs unterhalb eines Wohngebietes in der Nähe der Bayreuther Universität wurde er angegriffen. Der Täter hatte ein Messer und handelte "mit absolutem Tötungswillen", teilte die Polizei damals mit. Die genauen Hintergründe sind bis heute unklar.

In den vergangen zwei Jahren haben die Ermittler immer wieder zu ungewöhnlichen Methoden gegriffen, um den Täter zu finden. Profiler der Operativen Fallanalyse Bayern (OFB) haben ein mögliches Täterprofil öffentlich vorgestellt. Demnach könnte es sich um einen Mann mit Ortskenntnissen handeln, der entweder psychisch krank oder von Mordlust getrieben sei. Zudem soll es sich bei dem 24-Jährigen um ein Zufallsopfer gehandelt haben.

Ermittler erhofften sich Hinweise durch Banner

Für Aufsehen hatte auch ein großes Banner in unmittelbarer Nähe des Tatortes Richtung Autobahn A9 gesorgt. Darauf zu sehen: Ein Bild des Opfers und die Frage "Wer hat mich hier ermordet?". Man habe sich in enger Absprache mit der Familie des 24-Jährigen zu dieser Maßnahme entschieden, so ein Polizeipressesprecher. Das Plakat sollte konkret auch Personen im sozialen Umfeld des mutmaßlichen Täters emotional berühren und ansprechen, lautet die Begründung der Polizei für diesen ungewöhnlichen Weg. Seit geraumer Zeit steht es allerdings nicht mehr an der Straße.