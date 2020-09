Mord an Rentner: Urteil des Landgerichts Bayreuth erwartet

Im neu aufgerollten Prozess um den Tod eines Rentners infolge eines Raubüberfalls steht eine Entscheidung gegen den Angeklagten an. Am Freitag will das Landgericht Bayreuth das Urteil in dem Mordprozess verkünden.

Allerdings habe die Staatsanwaltschaft weitere Beweisanträge gestellt, so ein Justizsprecher. Die Urteilsverkündung könnte sich also verschieben.

Diebestour mit tödlichem Ausgang

Der Angeklagte soll sich 2017 mit einem Komplizen unter einem Vorwand Zutritt zum Haus des Rentners verschafft haben, um dort nach Wertgegenständen zu suchen. Der Rentner sei dabei angegriffen und schwer verletzt worden. Der 88-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Tage später starb.

Verteidiger des Angeklagten fordert mehrjährige Freiheitsstrafe

Der Verteidiger des Angeklagten plädierte für eine Verurteilung seines Mandanten wegen unterlassener Hilfeleistung, unerlaubten Waffenbesitzes und gewerbsmäßigen Diebstahls. Der Anwalt forderte fünf Jahre und acht Monate Haft unter Einbeziehung früherer Freiheitsstrafen, die andere Gerichte gegen den Angeklagten verhängt hatten. Außerdem soll der Angeklagte in einer Entziehungsaanstalt untergebracht werden.

Bundesgerichtshof hatte Urteil des Landgerichts aufgehoben

2018 hatte das Landgericht den Angeklagten zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben. Der BGH verlangte, dass umfassend geklärt werden müsse, ob die Tritte und Schläge gegen den Rentner tatsächlich den Tod des Rentners verursacht hätten. Deshalb musste der Mordprozess neu aufgerollt werden.

Das Urteil gegen den Mittäter aus dem ersten Verfahren hat weiter Bestand. Das Landgericht Bayreuth hatte ihn zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.