Toter Obdachloser in Nürnberg: Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem am Mittwoch vergangener Woche (15.09.21) in Nürnberg ein Obdachloser tot aufgefunden worden war, hat die Mordkommission nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Polizei ging einer Mitteilung zufolge zunächst davon aus, dass der 41-Jährige gestürzt war. Sie fanden den Mann leblos im Bereich des Frauentorgrabens. Ein Arzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.

Toter Obdachloser: Polizei geht von Unfall aus

Zeugenbefragungen deuteten darauf hin, dass sich der stark alkoholisierte Mann die tödlichen Verletzungen bei einem Sturz zugezogen hatte. Anschließende Ermittlungen der Mordkommission brachten Zweifel an dieser Version, eine Obduktion bestätigte den Verdacht, dass der 41-Jährige gewaltsam zu Tode kam.

Im Streit getötet? Obdachloser festgenommen

Als dringend tatverdächtig ermittelte die Polizei einen 48-Jährigen, der ebenfalls ohne festen Wohnsitz ist. Er wurde am Freitag festgenommen und soll am heutigen Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Tatablauf und weitere Details sind derzeit noch unklar. Bisherige Erkenntnisse der Polizei legen nahe, dass der 41-Jährige in Folge eines Streit mit dem 48-Jährigen zu Tode kam.