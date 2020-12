Mord an Nebenbuhler? Lebenslange Haft für Liebespaar gefordert

Im Prozess gegen ein Liebespaar wegen der Ermordung eines Nebenbuhlers hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf eine lebenslange Freiheitsstrafe plädiert. Dieser Forderung schloss sich die Nebenklage an. Beide Parteien sind davon überzeugt, dass die 32-jährige Frau und ihr 33 Jahre alter Lebensgefährte gemeinsam einen teuflischen Plan ausheckten.

Angeklagter soll Nebenbuhler erstochen haben

Dem 33-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, seinen Nebenbuhler erstochen und seine Leiche in einem Waldstück abgelegt zu haben. Dazu angestiftet habe ihn die 32-jährige Frau. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass die Verteidiger der beiden Angeklagten Freisprüche fordern werden.

Staatsanwalt glaubt: Angeklagte wollten auch noch Ehemann ermorden

Ein Pilzsammler fand die Leiche des Mannes in einem Wald bei Lauf an der Pegnitz und informierte die Polizei. Der Tote soll mit der Angeklagten ein Verhältnis gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass auch der Ehemann der Frau ermordet werden sollte. Bevor es so weit kommen konnte, wurde ihr 33-jähriger Lebensgefährte festgenommen.

Zum Prozessauftakt im September 2020 schwiegen beide Angeklagten. Der Verteidiger der Frau wies die Vorwürfe in der Hauptverhandlung zurück. Das Urteil wird für den 14. Dezember erwartet.