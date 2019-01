Mord an Mezgin aus Aschaffenburg: Kripo sucht Mittäter

Die Polizei arbeitet weiterhin mit Hochdruck an dem Fall. So war er gestern Abend auch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Insgesamt 15 Hinweise zum Fall Mezgin sind nach der Ausstrahlung bei den Ermittlern eingegangen. Wie Kathrin Thamm, Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken, auf Anfrage dem BR mitteilte, würde jede einzelne Information jetzt überprüft. Es sei allerdings noch zu früh, um die Qualität der Hinweise zu bewerten.

Fahndung nach Hashem Nassan

Demnach wird immer noch nach Mezgins Vater Hashem Nassan gefahndet. Der Vater ist nach den Ermittlungen seit Juni 2017 auf der Flucht. Spaziergänger hatten am 9. Dezember 2018 in einem Wald bei Haibach im Landkreis Aschaffenburg ein Skelett gefunden. Schnell war klar, dass es sich um die sterblichen Überreste der 16-jährigen Schülerin Mezgin Nassan handelt. Seit Mai 2017 wurde Mezgin vermisst. Angehörige hatten sich an die Polizei gewandt, nachdem die Jugendliche nach der Berufsschule nicht nach Hause gekommen war. Der 44-jährige Vater der Schülerin steht im Verdacht, die Jugendliche getötet zu haben.

Fragen an die Bevölkerung

ln diesem Zusammenhang stellen Polizei und Staatsanwaltschaft folgende Fragen an die Bevölkerung

Wer hat die vermisste 16-jährige Schülerin Mezgin Nassan am Donnerstag, den 04.05.2017, im Bereich der Berufsschule in der Seidelstraße in Aschaffenburg oder des gegenüberliegenden Narrna­ Parkplatzes oder auch danach noch gesehen?

Wem ist, insbesondere im Bereich des Findbergs oder der Berufsschule, am oder auch nach dem 4. Mai 2017 ein dunkelblauer Peugeot 206 mit einer auffälligen Delle an der Motorhaube und dem Kennzeichen AB-YM 564 aufgefallen?

Wer hat am und um den 04.05.2017 Beobachtungen im Bereich der Findbergstraße in Haibach gemacht?

Bei wem hat Hashem Nassan oder eine weitere Person im Mai 2017 möglicherweise eine/n (eventuell auch gebrauchte/n) Kofferraumboden/matte für einen Peugeot 206 erworben oder hat jemand beobachtet, wie der genannte Peugeot 206 gereinigt wurde?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zu Opfer oder den Tatumständen machen?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg jederzeit unter Tel. 06021/457-1732 entgegen.