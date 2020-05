Mord an Maria Bögerl: Neue Hinweise zehn Jahre nach der Tat

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft im baden-württembergischen Ellwangen gehen die Ermittler von einer tatrelevanten DNA-Spur aus. Die Ermittler bestätigen, dass Speichelproben von rund 8.000 Personen ausgewertet wurden. Ein Ergebnis liege aber noch nicht vor.

Drei Verdächtige, aber keine heiße Spur

Am 12. Mai 2010 wurde die 54-jährige Ehefrau eines Bankiers und zweifache Mutter unter unbekannten Umständen ermordet. Zuvor verschwand sie spurlos in Heidenheim an der Benz. Eine Lösegeldübergabe scheiterte. Knapp drei Wochen nach der Entführung wurde die Leiche in der Nähe ihres Wohnhauses gefunden. Bundesweite Medienaufrufe führten zu neuen Hinweisen. Anfang des Jahres durchsuchte die Polizei Wohnungen von drei Verdächtigen – allerdings ohne heiße Spur. Die Ermittlungen laufen weiter.