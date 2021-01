Mord an Mädchen in Wiesenfeld: Polizei richtet Zeugentelefon ein

"Jede Information, auch wenn sie noch so unwichtig erscheint, kann für die weitere Aufklärung der Tat von Bedeutung sein", mit diesem Aufruf wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Konkret geht es um den Mord an einem Mädchen vor 27 Jahren in Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart. Am 15. Dezember 1993 war die 13-jährige Sabine verschwunden. Zwei Tage später wurde ihre Leiche in der Jauche-Grube eines Aussiedlerhofs im Landkreis gefunden.

Polizei richtet Zeugentelefon ein

Die Polizei ermittelt laut eigener Aussage mit Hochdruck in diesem Cold Case Fall. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft hat sie nun einen Zeugenaufruf gestartet. Für Hinweise wurde extra ein kostenloses Zeugentelefon eingerichtet. Rund um die Uhr nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 / 7 73 37 44 Hinweise entgegen. Die Würzburger Kriminalpolizei hat außerdem eine eigene Ermittlungskommission gegründet. So sollen die Ermittlungen noch einmal intensiviert werden.

44-Jähriger nach belastendem DNA-Gutachten in Haft

In dem ungeklärten Mordfall wurde in der vergangenen Woche ein Tatverdächtiger festgenommen. Gegen den 44-Jährigen liegt ein belastendes DNA-Gutachten vor, wie der Würzburger Strafverteidiger Hanjo Schrepfer dem BR bestätigte. Vergangene Woche wurden aufgrund neuester Ermittlungserkenntnisse bereits zwei Anwesen im Landkreis durchsucht. Neben dem Bauernhof, auf dem die Leiche gefunden wurde, haben Polizisten auch das Anwesen des 44-Jährigen durchsucht. Der Tatverdächtige befindet sich nach wie vor wegen Mordes in Untersuchungshaft.