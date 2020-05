Mord an Flüchtlingsmädchen: Keine Spur vom mutmaßlichen Täter

Die 16-jährige Mezgin Nassan war nach dem Unterricht in ihrer Berufsschule nicht mehr aufgetaucht. Am 4. Mai 2017 wurde sie von Verwandten als vermisst gemeldet. Rasch geriet der Vater, Hashem Nassan, ins Visier der Ermittler. Nach ihm wird bis heute international gesucht. Die Polizei geht von Mord aus. Wie der heute 45 Jahre alte Vater seine Tochter getötet haben soll, darüber schweigen sich die Ermittler aus.

Mit Flugblättern, Hubschrauber und Tauchern gesucht

Zehn Beamte der Ermittlungskommission "Rucksack" suchten in dem Fall nach Hinweisen. Mittlerweile sei die Gruppe aufgelöst worden, sagte Polizeisprecher Michael Zimmer, "weil sämtliche Spuren rasch abgearbeitet" worden seien. Vergeblich hatte die Kripo unter anderem mit Flugblättern an der Aschaffenburger Berufsschule nach der 16-Jährigen, die im Landkreis Aschaffenburg wohnte, gesucht. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und Taucher im Main im Einsatz. Gefunden wurde sie erst gut eineinhalb Jahre später.

Vater wegen Körperverletzung schon vorher verurteilt

Hashem Nassan war bereits 2016 wegen Körperverletzung und Bedrohung seiner Tochter zu einer neunmonatigen Haftstrafe verurteilt worden, trat diese aber nie an. In der Nacht zum 2. Juni 2017 – also wenige Wochen nach dem Verschwinden seines Kindes - soll er versucht haben, den Freund seiner Tochter in Aschaffenburg zu töten. Er verletzte den damals 23-Jährigen mit einer Stichwaffe am Hals schwer. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Für Hinweise, wo sich der mutmaßliche Mörder aufhalten könnte, hat das Landeskriminalamt eine Belohnung von 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt.