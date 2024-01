Mord an Blumenverkäuferin: 18-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Weil er eine Blumenverkäuferin ermordet hat, muss ein 18-Jähriger für neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Coburg sah es als erwiesen an, dass der damals 17-Jährige die Verkäuferin im März vergangenen Jahres in einem Blumenladen in der Lichtenfelser Innenstadt ermordet hat. Er wurde nach dem Jugendstrafrecht verurteilt.

Blumenverkäuferin mit Messerstichen getötet

Nach der Tat habe er sich Geld aus der Kasse genommen, um damit einen Angelkurs zu bezahlen. Die 50-jährige Verkäuferin wurde mit mehr als zehn Messerstichen getötet; Passanten hatten sie nach Ladenschluss im Blumenladen gefunden. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, stellten Ermittler später im häuslichen Umfeld des jungen Mannes sicher. Der Angeklagte hatte während des Prozesses zwar die Tötung der Frau eingeräumt, allerdings angegeben, er habe die Tat so nicht geplant und keine Absicht gehabt, einen Menschen zu töten.

Gericht: Angeklagter handelte mit Tötungsabsicht

Nach Ansicht des Gerichts hatte der heute 18-Jährige allerdings mit Tötungsabsicht gehandelt, weswegen die Jugendkammer ihn wegen Mordes verurteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer die Höchststrafe von zehn Jahren nach Jugendstrafrecht gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine ausführliche Urteilsbegründung soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Der Prozess hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, da der Angeklagte zur Tatzeit minderjährig war.

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.